Lecuona: "Si Honda ficha a un joven, para mi será peor que una patada en los huevos"

El joven talento del equipo HRC de SBK volverá a estar en la línea de salida de un Gran Premio de MotoGP al manillar de una Honda, después de haber estado ya este año en Jerez, Assen, Silverstone, Spielberg y Barcelona, las tres últimas reemplazando al lesionado Alex Rins en LRC, como hará este fin de semana en Sepang y el próximo en Qatar, lo que le permitirá llegar a las siete carreras con la RC213V.

"Voy y vengo, contento, cómo voy a estar. Dos carreras más con este equipo LCR, con el que ya llevo tres, siendo competitivos entre las Honda, con muchas ganas de subirme a la MotoGP", introdujo.

Para Lecuona, sin embargo, no haber sido elegido para dar el salto a MotoGP cuando Honda tanto le ha utilizado este año, no ha sido un plano de buen gusto.

"Admito que estoy decepcionado, cuando me lo dijeron me dio un bajón importante, después de todo el esfuerzo, sacrificio y trabajo también te ilusionas, porque estás ahí día tras dia trabajando por un objetivo que el final, por lo que sea, no llega. No me gustó, fue la semana de Jerez (SBK) y me dejo tocado. Tengo que sacar el lado positivo y el gran objetivo era firmar dos años más con la fábrica, con HRC, para seguir en WorldSBK, se que estoy valorado y me quieren, por eso me han renovado. Y también confían en mi, por eso me llaman para correr estas dos carreras. Quitando lo negativo que pueda pensar, sigo contento y agradecido de seguir en Honda".

Es difícil entender el motivo real. "Más o menos me han dado alguna explicación, una que directamente no me la creo y, la otra, como piloto, te lo tomas a mal porque no es lo que quieres escuchar. Tiene sentido, tienen razones, pero no estoy conforme con su decisión. Pero contento".

Lo que no sabe nadie, solo Marc Márquez, asegura él, es quién será el piloto elegido por Honda para ese puesto en Repsol. "No tengo ni idea, sinceramente, y eso pincha mucho" (risas).

Iker entendería que el elegido fuera un piloto contrastado, como por ejemplo Fabio Quartararo; no así que se decantaran por un joven sin experiencia, como Fermín Aldeguer, le propusieron al valenciano.

"Me jodería cien por cien, no imagináis que patada en los huevos sería eso, lo digo así de claro. Creo que Honda no está para coger a un piloto joven sin experiencia. Yo soy joven, pero tengo dos años de experiencia en MotoGP y he hecho muy buenas carreras con la MotoGP, yendo rápido, he hecho cinco carreras con la Honda y he estado con las otras. Sería una patada de las que duele y necesitas media hora pare recuperarte"… remarcó Iker con auténtico sentimiento.