Lecuona: “Tras lo de la semana pasada pensé que mantenerme sereno sería más complicado”

Spielberg.- Durante el pasado Gran Premio de Estiria, Lecuona se enteró en plena Q1 de su despido del equipo Tech 3 a final de temporada. KTM anunció el fichaje de Raúl Fernández para 2022, lo que automáticamente le dejaba sin moto.

Al valenciano, que ya podía imaginarse que no iba a seguir, no le gustó la forma de comunicar la noticia por parte de la marca de Mattighofen, sin avisarle antes a él.

Este revés no ha hecho mella en la moral del piloto de 21 años. Lecuona se reivindicó a lo grande en el GP de Austria liderando la segunda sesión de ensayos libres celebrada en condiciones mixtas, aprovechando para presentar su candidatura a una de las pocas motos libres que todavía quedan en MotoGP para 2022.

El joven corredor no tira la toalla y así lo demostró en la última carrera en el Red Bull Ring. A la que empezó a llover en las últimas vueltas, Lecuona –un especialista en agua– se mantuvo en pista con neumáticos slicks.

Cuando los pilotos de delante entraron a cambiar de moto, el #27 se vio en posición de podio. De hecho, a dos curvas para el final era segundo. Entonces entró en la zona del circuito más mojada y por detrás llegaron como una exhalación Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Joan Mir con neumáticos rayados para dejarle sin podio.

"En las últimas dos vueltas era imposible conducir la moto con gomas lisas", dijo Lecuona al finalizar. "Vi que iba el segundo, pero traté de mantenerme sereno. En las dos últimas [curvas] me pasaron los que iban con gomas de mojado, sin que yo pudiera hacer nada. Perdí el podio por pelear con Nakagami. Fueron unos tres segundos".

El valenciano ha tenido que aguantar unos días difíciles tras saber que no seguirá en Tech 3.

"Desde que la semana pasada me enteré de que no iba a correr en este equipo el año que viene, la situación no fue fácil de manejar. Pero también tengo que decir que esperaba que fuera más complicado el mantener la mentalidad y la concentración. Tengo un gran equipo a mi alrededor", señaló.

La sexta plaza final, tras ser adelantado también por Luca Marini, es su mejor resultado en MotoGP, y una buena carta de presentación de cara a venderse a los equipos que aún no están cerrados.

"Este resultado es importante porque es el mejor de mi carrera en MotoGP. Antes había tenido oportunidades para conseguir alguno incluso mejor, pero no terminé la carrera", remachó.