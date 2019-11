Lecuona: “Cuando adelanté a Lorenzo no entendía qué estaba pasando”

Cheste.- El debut de Iker Lecuona con la KTM casi ha sido llegar y besar el santo. Sin ninguna experiencia previa, el viernes se quedaba a pocas decimas de su compañero Hafizh Syahrin. El sábado no solo le batía en clasificación, sino que también dejó por detrás a Andrea Iannone y a Karel Abraham. El domingo, ya en la carrera, incluso había superado al segundo piloto del equipo oficial austríaco, Mika Kallio, y estaba rodando en los puntos cuando una caída puso fin a su aventura.

"Ha sido un fin de semana espectacular. No me imaginaba que me adaptaría tan rápido. Creo que por suerte o porque me he adaptado pronto, he ido rápido. Es sorprendente que en mi primera carrera estuviera en posición de puntos. Hice un error cuando me caí, pero estoy muy contento. He adelantado a Kallio con la KTM oficial. He ido con más cuidado porque es oficial y es mi primera carrera y no quería liarla. Sabía que si le pasaba podía irme. Con Pol estábamos más o menos en el mismo vuelta a vuelta. No me puedo quejar y tengo que agradecer al equipo", comentó Lecuona.

Entre otros, el valenciano se permitió el lujo de adelantar a Jorge Lorenzo en su última carrera.

"Cuando he adelantado a Lorenzo, que lo he hecho dos veces, una en la curva 5 y otra en la 4 por dentro, era como, ‘¿bueno, qué está pasando aquí? Estoy pasando a Lorenzo’, no es ninguna tontería’. En parrilla estaba más nervioso que cuando salí tercero en Japón el año pasado. Estaba muy nervioso por verme ahí con Rossi, con Lorenzo, con todos", admite.

A pesar del cursillo acelerado que ha hecho en este Gran Premio, Lecuona reconoce que aún le queda mucho por aprender.

"La salida ha sido penosa. Me he puesto último porque no sé salir aún. Me ha costado mucho adaptarme a los frenos. Se ha visto en la vuelta 1 que me he hecho un largo y casi me voy a la grava porque he frenado donde siempre pero no había calentado los frenos. Tengo que seguir trabajando y empiezo a entenderlos. Poco a poco voy mejorando. Necesito tiempo para adaptarme. Los neumáticos me ha costado poner los últimos grados de inclinación. He aprendido mucho en carrera fijándome en los pilotos. No puedo pedir más. Necesito kilómetros. Poco a poco iremos mejorando. Cada vez que salgo cambiamos algo", señala.

El español también fue protagonista porque en la caída, su moto atropelló a Johann Zarco, que se había ido al suelo un instante antes y abandonaba la escapatoria sin atender a lo que pasaba en pista.

"Cuando me he caído he visto que la moto iba directa a Zarco, pero no he podido hacer nada. Tenía miedo de lo que le hubiera podido hacer. Por eso me he dirigido a él y no a la moto. Por suerte, me ha dicho que le dolía el pie, pero luego le he visto y estaba bien. No sé qué sucedió en la caída. Dos pilotos nos caímos en la misma vuelta, en el mismo punto. No sé por qué me caí, no frené más tarde, no apreté más", remacha.

