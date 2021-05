LCR quiere negociar con Honda seguir con dos motos

Desde 2018, el equipo LCR cuenta con dos motos, gracias al acuerdo con Honda para hacer hueco a Takaaki Nakagami. Aunque está alianza está dando sus frutos, el propietario de la formación, Lucio Cecchinello, no considera que la situación sea permanente, ya que se basa en un proyecto propio de la marca de Tokio para promocionar pilotos asiáticos, reflejado en el hecho de que el piloto japonés luzca sus propios patrocinadores.

"Creo que LCR ha sido capaz de reducir el riesgo en comparación con muchos otros equipos, porque siempre hemos basado nuestra política en inversiones medias-bajas, pero con multitud de colaboradores. En términos de imagen, no es lo más agradable, porque tienes que meter muchas marcas en el espacio disponible. También es un trabajo muy complicado, porque tengo que seguir a 35 clientes", explica Cecchinello a Motorsport.com.

"Me reúno con ellos al menos tres o cuatro veces al año para mantener nuestra relación, así que son 150 citas al año, todo ello teniendo en cuenta todas las semanas que estamos fuera para los test y los grandes premios. Es un trabajo enorme".

"Pero, por otro lado, el hecho de tener muchos clientes, y que el más grande no represente más del 10% de nuestro presupuesto, me pone en una situación segura, porque si perdemos uno de los más grandes, nos quedamos sin el 10% o el 15% del presupuesto, no el 60% o el 70%", subraya el ex piloto, que desde que entró en la categoría de MotoGP, en 2006, no quiso basar su modelo de negocio en el apoyo financiero de una gran marca, como el equipo Pons, al que sustituyó.

"Sito Pons se encontró sin presupuesto de la noche a la mañana [cuando Camel dejó de patrocinar al equipo]. Nunca quise correr ese riesgo, así que siempre traté de aplicar una política comercial de bajo riesgo", señala.

Precisamente el modelo que ha permitido duplicar los efectivos desde 2018 es el mismo que podría suponer la vuelta a una solo moto si el acuerdo cambia.

"Hoy creo que puedo decir que LCR todavía tiene la posibilidad de correr con un solo piloto; para tener dos pilotos, LCR necesita en este momento el apoyo de Honda", asegura el italiano. "Tengo que decir que gracias a Honda y a su patrocinador, Idemitsu, hemos montado un bonito proyecto, un lugar en MotoGP para los pilotos asiáticos que merecen una oportunidad".

"Nakagami es la punta de un gran proyecto deportivo iniciado por Honda con la Asian Talent Cup, el equipo de Asia Moto3 y Moto2, hasta llegar a MotoGP. En este momento, la figura principal es Nakagami, y espero que estos proyectos de pilotos asiáticos continúen. Y cuando Taka tenga la oportunidad de desarrollarse, estaremos preparados para dar ese asiento a otros pilotos asiáticos".

Si eso no sucede, o si se retira de este proyecto por parte de Honda, entonces sí, podemos tener dificultades para correr con dos pilotos. No obstante, no se puede descartar que aparezca otro patrocinador mientras tanto".

Como parte de esta asociación única en el ámbito actual, LCR está vinculada contractualmente tanto a Honda como a este programa para el año 2022, pero no más allá. Aunque ya ha firmado su compromiso para seguir en MotoGP los próximos cinco años, el equipo aún no ha confirmado la continuidad con la marca del ala dorada.

"Tenemos un acuerdo para dar continuidad al programa, incluyendo 2022, tanto con Alex Márquez como con Idemitsu", recuerda Lucio Cecchinello, que aún no ha empezado las negociaciones para más allá de ese momento. "Todavía no he hablado [con Honda]. De momento tenemos un acuerdo hasta 2022. En breve trataremos temas para una colaboración a largo plazo".

Todas las motos y pilotos de LCR Honda en MotoGP

2006 - Casey Stoner 1 / 26 Foto de: Team LCR 2007 - Carlos Checa 2 / 26 Foto de: Bob Heathcote 2008 - Randy De Puniet 3 / 26 Foto de: Team LCR 2009 - Randy De Puniet 4 / 26 Foto de: LCR Honda MotoGP Team 2010 - Randy De Puniet 5 / 26 Foto de: LCR Honda MotoGP Team 2010 - Roger Lee Hayden* 6 / 26 Foto de: LCR Honda MotoGP Team *Piloto sustituto 2011 - Toni Elías 7 / 26 Foto de: LCR Honda MotoGP Team 2011 - Ben Bostrom* 8 / 26 Foto de: Bridgestone Corporation *Piloto invitado 2012: Kousuke Akiyoshi* 9 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Piloto invitado 2012 - Stefan Bradl 10 / 26 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2013 - Stefan Bradl 11 / 26 Foto de: Bridgestone Corporation 2014 - Stefan Bradl 12 / 26 Foto de: Chris Owens 2015 - Cal Crutchlow 13 / 26 Foto de: Bridgestone 2015 - Jack Miller 14 / 26 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2016 - Cal Crutchlow 15 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 - Cal Crutchlow 16 / 26 Foto de: Toni Börner 2018 - Cal Crutchlow 17 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Takaaki Nakagami 18 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 - Stefan Bradl* 19 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Piloto sustituto 2019 - Cal Crutchlow 20 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Takaaki Nakagami 21 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 - Johann Zarco 22 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Piloto sustituto 2020 - Cal Crutchlow 23 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020 - Takaaki Nakagami 24 / 26 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2021 - Alex Márquez 25 / 26 Foto de: Team LCR 2021: Takaaki Nakagami 26 / 26 Foto de: Team LCR