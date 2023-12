El LCR brinda todo su apoyo a Honda para aprovechar las concesiones

El nuevo sistema de concesiones de MotoGP dará mucha libertad a Yamaha y Honda, al menos durante la primera mitad de la temporada 2024. El sistema se basará en los puntos obtenidos en la general y se recalculará dos veces al año. Tras su decepcionante 2023, las marcas japonesas podrán realizar tests con sus pilotos titulares, utilizar más motores, hacerlos evolucionar durante el año y utilizar una mejora extra de la aerodinámica, entre otras ventajas, al pertenecer al rango D.

En Honda cuentan con estas concesiones para poder recortar distancias con las marcas europeas. "Definitivamente va a ayudar a cualquiera que tenga concesiones", dijo el director del equipo Repsol, Alberto Puig, a la página web de MotoGP. "Lo hemos visto en el pasado, cuando han ayudado a apoyar a los nuevos fabricantes. Ahora nos toca a nosotros beneficiarnos".

"Definitivamente nos va a ayudar. Por supuesto, no es 'Ah, tengo concesiones, voy a conseguir inmediatamente una buena moto', pero el tiempo que tardaremos en alcanzar el rendimiento será menor", explicó el español.

Se espera que el equipo satélite de Honda, el LCR, contribuya a la carga de trabajo añadida a causa de las concesiones, por ejemplo participando en los tests, algo de lo que Lucio Cecchinello está encantado. "Está claro que nos ha encantado ver las concesiones que se nos van a otorgar", detalló el jefe del equipo monegasco.

"Mucha gente me ha dicho que no debería estar contento, porque vamos a tener más trabajo que hacer, probablemente más pruebas y días en el circuito en lugar de estar en casa, pero con mi equipo, nuestro comentario ha sido... ¡gracias a Dios que tenemos esta oportunidad! Tenemos muchas ganas de ponernos al día y esta es una oportunidad increíble, además de justa. Es extremadamente importante tanto para Honda como para LCR. HRC claramente necesita el apoyo de LCR como plataforma de desarrollo", explicó.

La primera oportunidad de brindar su apoyo a Honda será el Shakedown de Sepang, entre los días 1 y 3 de febrero, antes del test oficial para todos los pilotos. Esta prueba previa suele estar reservada a los 'rookies' y a los pilotos de pruebas, pero Cecchinello tiene previsto participar, puesto que las concesiones lo permitirán.

"Todavía no hemos reservado nuestros vuelos a Sepang, porque sabíamos que existía la posibilidad de que HRC nos pidiera, o que nosotros mismos pidiéramos, participar en el Shakedown días antes del test oficial de Sepang. Si nos llaman, estaremos más que encantados de estar allí", comentó.

Takaaki Nakagami está un poco preocupado por la carga de trabajo extra, pero está dispuesto a aportar su granito de arena. "Todavía no he entendido todos los detalles, pero me han dicho que existe la posibilidad de que el test de Sepang no se limite a tres días. ¡Para mí, tres días ya son suficientes!", opinó el japonés.

"Es el circuito más duro, así que tres días me bastan. Pero si me empujan a hacer el Shakedown, tal vez no los tres días, sino uno o dos, estaría más que feliz de pilotar la nueva moto y hacer algo de desarrollo. Ayudaría claramente al equipo, y a mí también, y realmente necesitamos hacer más kilómetros".

Aprovechar estas pruebas extra será difícil durante la temporada 2024, con un calendario muy intenso. De cara al año, el #30 valora especialmente la posibilidad de utilizar más motores, lo que permitiría someterlos a un mayor esfuerzo: "Está claro que deberíamos utilizar esta regla, ayudaría mucho. Podríamos utilizar más par motor, sin límites, y eso es muy bueno", remachó.