La Aprilia 2026, con un nuevo colín cada día: así es el llamativo 'Panoramix'

Una novedad al día. Aprilia es muy prolífica a la hora de sacar nuevas soluciones aerodinámicas durante los test colectivos de MotoGP. Y en el segundo día en Sepang, la casa de Noale experimentó en la RS-GP26 con un colín que no tiene nada que ver con el que se exhibió el martes, y que en el equipo habían apodado 'Obelix'.

Sin estar aún acostumbrados a ver el llamativo arco de carbono que actúa como convector de flujo, en la moto de Marco Bezzecchi apareció otra 'diabólica' novedad aerodinámica. 'Obelix' ha dejado paso a otro personaje del mítico cómic, 'Panoramix'.

Aprilia RS-GP26, detalle del colín con «Panoramix»

Detrás del alerón, en la parte más avanzada del colín, apareció una solución inédita que ocupó el espacio que estaba reservado al arco de carbono evaluado el martes. Y, esta vez, nos encontramos ante un sistema de mamparas verticales que trabajan en sinergia con dos cuernos ligeramente inclinados hacia delante y montados a los lados del colín, porque definen el campo de movimiento de los flujos de aire en ese punto de la moto, fruto de una investigación muy profunda.

Si el aro parece poder funcionar como convector de flujo en recta, tal vez limpiando la estela y asegurando una mayor eficiencia a velocidades máximas, con 'Panoramix' el director técnico de Aprilia, Fabiano Sterlacchini, explora otro concepto, porque se observan dos filas de alerones a cada lado, cada una compuesta por dos perfiles que crean un soplado.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing con la RS-GP26 equipada con el perfil «Obelix». Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Es interesante señalar que, con esta solución, se busca un efecto 'out wash', abriendo la estela perturbada detrás de la espalda del piloto, mientras que con 'Obelix' se buscaba un efecto 'in wash', que es exactamente lo contrario.

El personal aerodinámico, en este momento, está bajo presión para la producción de todas las opciones aerodinámicas que se han probado en el túnel de viento de Toyota, ubicado en Colonia.