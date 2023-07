El agujero en el que lleva metido el constructor japonés desde 2020, cuando Marc Márquez, la piedra angular de su proyecto en MotoGP, se rompiera el brazo en Jerez, se hace más profundo con el paso del tiempo.

A pesar de haberse perdido las últimas tres paradas del calendario por lesión, Alex Rins, 13º en la tabla general, sigue siendo el corredor mejor colocado de entre los cuatro titulares del fabricante de Tokio. En la estadística reservada a los constructores, la compañía nipona es la penúltima, solo por encima de Yamaha, quien compite con la mitad de motos (dos).

La situación es tan grave que incluso hay quien no descarta la posibilidad de que Honda opte por abandonar el campeonato, exactamente la misma vía de escape que siguió Suzuki, que la temporada pasada decidió abruptamente poner fin a su aventura en MotoGP.

Uno de los primeros en verbalizar ese runrún que lleva tiempo circulando por el paddock ha sido el mandamás de KTM y GasGas. "Me preocupa mucho que Honda también se retire, igual que lo hizo Suzuki", reconoce el ejecutivo austríaco, en una entrevista concedida a Speedweek.

En ella, el ejecutivo de mayor rango dentro del grupo KTM, y propietario del Pierer Movility Group también hace referencia al ruido que recientemente se ha generado alrededor de una hipotética salida de Honda de Márquez, a quien se ha relacionado con KTM por razones obvias –Red Bull es uno de los principales patrocinadores del español, y también del equipo oficial de KTM–.

Para Pierer, la incorporación de Márquez, quien tiene contrato con HRC hasta finales de 2024, no es una prioridad, a pesar de subrayar que el #93 se ha ofrecido recientemente, un extremo que Márquez niega rotundamente.

"¿Cuántas veces cree que se nos ha ofrecido a lo largo de los últimos meses? Queremos ser campeones de MotoGP un día, pero firmar a Márquez no es hacerlo a nuestra manera. Nosotros fabricamos a nuestros pilotos, desde Moto3 y pasando por Moto2. No digo que [firmar a Márquez] esté completamente descartado, pero ahora no nos encaja", zanja Pierer.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images