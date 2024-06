Así sufrió KTM en Mugello: "Con diferencia, el peor circuito para nosotros"

El equipo oficial de KTM sólo sumó diez pequeños puntos en el pasado Gran Premio de Italia, igualando su botín más bajo de la temporada, que ya consiguieron en España y Francia. Pero, mientras esos dos fines de semana habían estado marcados por las caídas de los pilotos en carrera, en esta ocasión Brad Binder y Jack Miller vieron como su nivel en las citas del sábado y del domingo distaba mucho de las posiciones que esperaban.

Mientras que Pedro Acosta logró el tercer puesto en la sprint y el quinto en la carrera principal, Binder tuvo que conformarse con el sexto puesto el sábado y el décimo en la jornada siguiente. El sudafricano se quedó fuera de la Q2 el viernes, y sólo pudo ser 13º en la parrilla. Una muy buena salida le impulsó hasta la cuarta posición, pero no pudo aprovechar las caídas de Enea Bastianini y Jorge Martín delante de él, ya que fue adelantado por cuatro pilotos, entre ellos por el Tiburón de Mazarrón.

"Ya en la vuelta de calentamiento me di cuenta de que algo no funcionaba bien y que me iba largo, no podía seguir a los demás, me iba ancho, ancho, ancho...", explicó el #33 tras la sprint. "En la carrera me pasó exactamente lo mismo. No sé exactamente [cuál fue la causa del problema], sinceramente. Hay que mirarlo bien".

"Con neumáticos nuevos nuevos, puedo salirme con la mía porque puedo 'forzar' el giro, pero en cuanto la goma se degrada un poco, ya no puedes forzarla y simplemente no giro. Hay que analizarlo, porque rodábamos con una puesta a punto bastante diferente a la que teníamos antes y sufrimos un poco en la sprint".

Binder esperaba "grandes mejoras" el domingo, pero no tuvo un buen comienzo. Incapaz de seguir el ritmo de los líderes, se tuvo que conformar con la décima plaza en meta, tras adelantar a un Aleix Espargaró también en apuros.

"La salida no ha ido como estaba previsto, pero en cualquier caso no tenía ritmo", admitió el de Potchefstroom al término del gran premio. "Lo intentara como lo intentara, he sido un poco más lento de lo debido y he tenido 'una zanahoria' delante de mí toda la carrera [pilotos cerca], con unos cuantos, pero sinceramente, veía que se escapaban. Y cuando he intentado remontar, no se ha materializado. Ha sido un día muy, muy difícil. Hacía mucho tiempo que no sentía que realmente no tenía velocidad".

Miller no sumó ni un solo punto en Mugello. Tras clasificarse 19º el sábado, remontó hasta el duodécimo en el sprint, pero tuvo que conformarse con la P1 en la prueba principal. "Hice una salida aceptable pero, como Brad, no tenía ritmo", explicó aquel que en 2025 cederá su puesto a Acosta. "Ni siquiera tenía su ritmo".

"Gané algunas posiciones en la salida, pero en las ocho primeras vueltas sufrí mucho, la parte delantera se me escapaba. He hecho todo lo que he podido para intentar mover el cuerpo [sobre la moto], para que funcionara, pero no ha sido hasta que se ha hundido el neumático trasero cuando se ha puesto un poco a mi favor. Empecé a hacer una carrera aceptable contra Fabio Quartararo, le pasé al final, pero es mucho esfuerzo sin sumar ningún punto. Es decepcionante. Los chicos están trabajando muy bien. Tenemos mucho trabajo por hacer. Nos hemos pasado el fin de semana transformando la moto de una forma u otra", explicó el australiano.

Aunque Acosta fue capaz de terminar dos veces en el Top 5, si bien es cierto que sin luchar por la victoria, la casa de Mattighofen mostró sus limitaciones en Mugello, según Miller: "Creo que fue, con diferencia, el peor circuito para nosotros. Jerez fue bastante malo, Le Mans fue un poco malo, pero éste fue definitivamente el peor".

KTM sigue sufriendo con las vibraciones en MotoGP 2024

La sucesión de curvas rápidas de Mugello parecía plantear un gran reto a las KTM, pero los pilotos también tuvieron que lidiar con problemas de vibraciones, habituales desde el inicio de la temporada, aunque en este caso fueron de distinta naturaleza para Brad Binder: "No sé lo que es. [La moto] estuvo rebotando en algunas curvas durante todo el fin de semana, pero no sé si debería llamarse vibraciones. No sé exactamente lo que es, es un poco raro".

"Empieza un poco desde atrás, y luego toda la moto empieza a moverse entre los dos neumáticos. En mi caso, ha pasado un poco en las curvas 4 y 6, no lo he tenido en ningún otro sitio, un poco en la curva 12, pero nada loco".

Para Jack Miller, estos problemas "no han desaparecido" pero están relacionados principalmente con las pistas: "Sólo depende de las condiciones de la pista. En Montmeló, simplemente desaparecieron, porque no hay nada de agarre como para que las cosas funcionen. Casi tenemos reglajes de lluvia para intentar entender cómo hacer funcionar la moto. En Le Mans tuvimos un poco de vibraciones, en Jerez también. Es peor en unos circuitos que en otros, pero en general las hemos tenido toda la temporada".

El #43 buscó soluciones para que el problema desapareciera, pero fue en vano. El sábado, la intención era cargar más la parte trasera, en particular modificando el alerón de la montura, pero esto simplemente "desplazó" el problema: "[La moto] vibra, bombea y no me da confianza para forzar en la parte delantera, provocar el cambio de dirección o mantener la velocidad", explicó tras la sprint.

"Hemos buscado una solución este fin de semana y hemos podido desplazar las vibraciones de la parte delantera a la trasera, y luego al centro de la moto", detalló Miller tras la carrera principal. "Empieza un poco desde atrás y se traslada a la parte delantera. Fue un desastre en la curva 2, especialmente cuando el neumático era nuevo. No era capaz de frenar en la trazada, tenía que frenar delante sin molestar demasiado a la moto".

"Tenía ganas de atacar más, pero después de tres abandonos consecutivos y esa sensación en el tren delantero, sabía que si seguía atacando, si seguía intentándolo, iba a acabar en el suelo. Después de la séptima vuelta mejoró y pude pilotar con un poco más de calma", remachó.