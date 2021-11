El "cambio radical" que busca KTM con su reestructuración

Después de los altibajos en la temporada 2021, KTM ha llevado a cabo cambios en sus filas. Fabiano Sterlacchini ya se unió a los austriacos en verano, procedente de Ducati. El italiano ha asumido el cargo de jefe de desarrollo de MotoGP y coordinará los departamentos técnicos de Munderfing y Mattighofen en Austria.

KTM acaba de anunciar que Mike Leitner dejará de ser el director del equipo. Francesco Guidotti asumirá este papel. El italiano ha venido desempañando esa labor en Pramac y ya trabajó con los austriacos hace más de 10 años, en 125cc y 250cc.

"En primer lugar, me gustaría subrayar que no se trata de una separación completa de Mike, porque sigue en KTM", puntualiza a Motorsport.com el jefe de motorsport de la marca, Pit Beirer. "Es y sigue siendo un amigo de nuestra casa. Durante siete años Mike lo ha dado todo por este proyecto, día y noche".

"Hemos decidido juntos que queremos seguir un camino diferente en la gestión de nuestro equipo. Tenemos que dar el siguiente paso en este proyecto y tenemos que separar más la gestión deportiva y el desarrollo de la moto".

"Mike y yo nos dimos cuenta juntos de que algo tiene que cambiar radicalmente para el futuro, porque si no, nunca daremos ese paso. Fue entonces cuando se maduró la decisión de que cambiaríamos algo para el futuro".

Mike Leitner sigue en otras funciones

El técnico austriaco se unió al proyecto de MotoGP cuando estaba en sus inicios. Al principio era un asesor y con el tiempo fue asumiendo más y más funciones.

"En los últimos años, por un lado ha habido las tareas en los circuitos", cuenta Leitner a Motorsport.com. "Entre las carreras, también he estado involucrado en decisiones técnicas, estratégicas y otras muchas cosas. Llevamos tiempo hablando de esto. En los últimos siete años he invertido una cantidad increíble de energía en construir un proyecto como éste desde cero."

Mike Leitner y Miguel Oliveira

"Ahora el proyecto ha llegado a un punto en el que hay que configurarlo estratégicamente de forma diferente. Estoy de acuerdo en eso. Por reposicionamiento, quiero decir que hay que unir más caras al proyecto. Creo que eso está perfectamente bien", dice Leitner.

Tras los éxitos de 2020, KTM vivió una temporada 2021 plagada de altibajos. Cuando se detectaron los problemas en Qatar, se hicieron muchos cambios técnicos y se introdujo una actualización en Mugello, con la que Miguel Oliveira ganó en Barcelona.

KTM quiere aportar más calma al equipo de carreras

La segunda mitad de la temporada fue difícil, aparte de la victoria de Brad Binder en Spielberg, con flag to flag. Al ser la primera temporada sin concesiones, también se probaron las nuevas evoluciones durante los fines de semana de gran premio.

"Los pilotos estaban intranquilos y no tuvieron la oportunidad de ocuparse de las tareas normales de la carrera", señala Beirer. "Después de los primeros entrenamientos, la pregunta era sobre las nuevas piezas. Sin duda, le dimos demasiadas preocupaciones al equipo".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Con esta reestructuración, KTM quiere aportar más tranquilidad. Sterlacchini coordinará la parte técnica en Austria, el equipo de pruebas en torno a Dani Pedrosa probará los nuevos desarrollos y el equipo en las carreras tendrá que concentrarse en el rendimiento del conjunto.

"Tenemos un equipo de pruebas muy bueno", dice Beirer. "Con Dani Pedrosa tenemos un fantástico piloto de pruebas. Hemos conseguido muchas cosas buenas por esta vía, pero en algún momento no hemos trazado la línea correcta y hemos traído demasiadas cosas al equipo de carrera".

"Tenemos que poner diferentes escalas de tiempo en los pasos de desarrollo –tal vez probar un poco más de tiempo y tener más confianza cuando una pieza entra en el equipo de carreras. Deberían llegar menos piezas al equipo de carreras, tiene que haber más tranquilidad".ç

Guidotti será el director de equipo adecuado para KTM, dice Leitner

Esa tranquilidad la aportará Guidotti, que a diferencia de Leitner no es un técnico. "Creo que es un buen hombre para asumir este papel en los circuitos", dice el expiloto sobre su sucesor. "Creo que ocupará este papel perfectamente".

"No es alguien que pueda tomar decisiones técnicas. Pero nadie le exige eso. Se hace cargo de un equipo funcional y no tiene que construir nada. He puesto mucho empeño en asegurarme de que contamos con las personas adecuadas".

Francesco Guidotti

Leitner señaló que participó en la contratación de Guidotti. Por eso Beirer dice: "Mike también ha estado de acuerdo en el cambio. No hay malos rollos, sólo orgullo por lo que se ha conseguido. Estamos muy agradecidos a Mike, sin duda".

"Por supuesto, también siente melancolía, porque ahora está entregando su 'bebé'. Por otro lado, ha conseguido algo tremendo. Ahora es el momento de cambiar las cosas. Sangre fresca, jóvenes ingenieros. Tienen que seguir adelante con nosotros".

Entre bastidores, Sterlacchini será una figura importante para la coordinación técnica. "Tenemos secciones individuales muy buenas, pero él es ahora el hombre que coordina todo", apunta Leitner. "Eso es lo que nos faltaba. En los dos primeros años, Sebastian Risse y yo lo hacíamos".

"Luego, cuando estábamos en la pista, había un vacío [en la fábrica]. Era muy intenso porque después de las carreras teníamos que hacer trabajos en el taller. Todo el mundo disfrutaba haciendo eso, pero ahora ha llegado un punto en el que hay que prepararse mejor para el futuro."

"Por eso estoy de acuerdo con las decisiones que se están tomando. Pensaré qué papel asumiré en el futuro. También depende de dónde quiera verme KTM. Veo positivamente el futuro y espero la próxima temporada".