KTM se volcará con Pol Espargaró hasta el último día en el equipo

En uno de los movimientos más llamativos de los últimos tiempos, Honda anunció a principios de esta semana la contratación del menor de los hermanos de Granollers (Barcelona), tal y como adelantó Motorsport.com hace unas semanas.

Espargaró, punta de lanza del proyecto de KTM desde que la compañía austríaca desembarcó oficialmente en el Mundial en 2017, dejará de esta forma la firma de las motos naranjas para enfundarse el mono del Repsol Honda, como compañero de Marc Márquez.

Polyccio siempre ha sido el corredor de KTM de referencia y así lo reflejan las estadísticas, hasta el extremo de firmar el primer podio para el fabricante de Mattighofen en el Gran Premio de Valencia de 2018.

A pesar de su marcha, el español está convencido de que este 2020 recibirá todo el apoyo de la compañía, puesto que así se lo han asegurado tanto Pit Beirer, como Mike Leitner, el director deportivo y el responsable técnico, respectivamente.

“Ya he hablado de forma directa con los jefes de KTM, y ellos saben que no voy a pilotar esta moto sin ganas [por el hecho de irse a final de curso]. Estoy muy feliz y esta es mi casa, de modo que lucharé hasta el final para conseguir el mejor resultado”, convino Espargaró, que en el test colectivo que se llevó a cabo el miércoles en Jerez, previo al arranque del Mundial, terminó el 9º, a ocho décimas del más veloz (Viñales).

En según qué casos ha ocurrido en el pasado que cuando una escudería se entera de que uno de sus pilotos cambiará de aires al acabar el ejercicio empieza a limitar la cantidad de piezas nuevas que se le permiten poner a prueba. Esto, según el #44, no sería lógico si tenemos en cuenta el trabajo que KTM todavía tiene por delante con su prototipo para dar caza a los más rápidos.

“Mi compañero [Brad Binder] es un novato, y si mis resultados no son buenos, su aprendizaje irá más lento de lo que podría ir, de modo que no tendría ningún sentido que o KTM o yo no nos volcáramos en este 2020”, remacha el catalán.

