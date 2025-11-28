Por qué KTM hará bien en plantear su futuro sin contar con Pedro Acosta

En cualquier relación que se haya deteriorado, puede darse el caso de que se llegue a un punto de no retorno en el que la ruptura, si se articula bien, es la solución menos traumática para las dos partes. Es entonces cuando aparece el duelo, que es el tiempo en el que la herida cicatriza, más largo o más corto en función de cada cual, y que una vez superado permite afrontar el futuro con clarividencia.

Hablamos de parejas, pero también de vínculos profesionales, como la fantástica historia que han escrito juntos KTM y Pedro Acosta, y que parece destinada a romperse a finales de la temporada que viene. No hay que ser un doctorado en psicología para saber que, si eso acaba sucediendo, será la marca austríaca la que echará más de menos a la piedra angular de su proyecto en los últimos años, un producto que nació, creció y se consagró en su cantera, y que después de intentarlo todo, no habrá encontrado una fórmula para que sea esa, su familia, la que le permita alcanzar su objetivo de pelear por ganar un Mundial de MotoGP.

El contrato de Acosta con KTM expira a finales del curso que viene, que es cuando también lo hacen los de todos los pesos pesados de la categoría reina. En las últimas fechas, la compañía de las motos naranjas no ha dejado de lanzarle al corredor mensajes de amor incondicional, en los que ha dejado a un lado su habitual tono de suficiencia, para plegarse ante él. "Siento que aún nos queda algo de tiempo, no mucho para demostrarle a Pedro de que somos los socios adecuados para él", declaró Pit Beirer, director deportivo de KTM, tanto en Portugal como en Valencia, las dos últimas paradas del calendario. Por desgracia para el expiloto de motocrós, las prestaciones de la RC16 han sido una de las principales fuentes de frustración para el español.

KTM ha jurado amor eterno a Pedro Acosta, pero la realidad parece ir por otro camino Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Lo que ocurre es que las limitaciones de la moto no son el único aspecto que disuade al bicampeón del mundo de Moto3 (2021) y Moto2 (2023). La inconsistencia de su prototipo va de la mano con la incertidumbre que rodea KTM desde el punto de vista empresarial. Estamos hablando de una organización que ha estado en coma después de que sus acciones hayan perdido más de cinco veces su valor en cuatro años (de los 89'6€ por acción que alcanzó el 1 de diciembre de 2021, a los 16'4€ por acción de este miércoles); que contrajera una deuda de varios miles de millones de euros, ser intervenida y haber cambiado de manos.

En este sentido hay que tener en cuenta que Bajaj Auto ya controla el total de la compañía, después de que la Comisión Europea haya dado recientemente el visto bueno a la adquisición por parte del gigante indio del 50,1% de Pierer Industrie AG, que hasta la fecha poseía Stefan Pierer, ex CEO de KTM.

Esta maniobra irá acompañada de una reconfiguración del consejo, que reducirá el número de sus miembros, y que dará salida a aquellos ejecutivos afines a Pierer. En definitiva, una sacudida de gran impacto que implica una redefinición de objetivos, entre los que no está muy claro qué rol jugará la división de MotoGP.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Jose Jordan / AFP via Getty Images

Con todo lo anterior en mente, el discurso de Acosta ha cambiado mucho a lo largo de esta campaña. Tanto, como su estado de ánimo. Su espíritu rebelde de principios de año dio paso a un desengaño de tal magnitud que, a su modo de ver, solo podía mitigar con una salida ya con vistas a 2026, una solución que KTM, como era de esperar, no permitió.

Una vez se resignó a cumplir el acuerdo firmado, el murciano se centró en tratar de maximizar el potencial del material de que disponía, para así demostrarle al mundo, y a las marcas que pudieran estar interesadas en él, que a sus 21 años no ha perdido ni un gramo de esa magia que llevó a la mayoría a colgarle la etiqueta de ‘el próximo’. Esa misma que antes llevaron Marc Márquez o Valentino Rossi.

A partir de ese cambio de chip, los números del #37 se estabilizaron por arriba. Los cinco podios que acumuló en la segunda mitad del calendario, junto con otros tres cuartos puestos y un quinto; y combinado todo ello con solo dos ceros, le permitieron protagonizar una remontada que le llevó a concluir el cuarto en la tabla general. Acosta terminó con 307 puntos en su casillero, prácticamente el doble de los que sumó Brad Binder (155), su vecino en el taller oficial de KTM.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ese buen rendimiento, como es lógico, se ha convertido en el principal argumento de ‘venta’ del Tiburón de Mazarrón. Esos mismos números, en contraste con los de sus compañeros, tampoco han pasado desapercibidos a las novias que sigue teniendo el chico. Por más que Acosta haya dejado a un lado cualquier manifestación expresa acerca de sus intenciones con vistas al mercado que ya se ha abierto, Motorsport.com entiende que su prioridad es subirse a una Ducati, preferentemente la oficial, la roja. Que eso suceda, sin embargo, depende de una concatenación de factores que deben ir dándose en los próximos meses. El primero, como no podía ser de otra forma, es la materialización de la renovación de Márquez.

La brutal superioridad del catalán ha hecho que Ducati se entregue por completo a él, y subraye la prolongación de esta alianza como su principal prioridad. Según ha podido saber Motorsport.com, las primeras reuniones entre los representantes de Márquez y el fabricante Borgo Panigale para comenzar a tantear el terreno, tuvieron lugar hace ya meses; antes incluso de que el #93 se cayera en Indonesia. Esa lesión en el brazo derecho congeló su actividad en pista, y también esas conversaciones, que deben retomarse próximamente, a medida que él se vaya recuperando.

Si partimos de la base que Ducati hará todo lo que pueda para seguir con el multicampeón, y viceversa, la principal incógnita gira alrededor de la cantidad que acordarán como salario. Esa cifra dictaminará qué se le puede ofrecer al segundo piloto, independientemente de quién sea.

Ducati tiene clara la pareja de piloto que quiere para 2027 Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

En este punto vale la pena destacar que Pecco Bagnaia todavía tiene en su mano darle la vuelta a una situación que se le ha complicado mucho en este 2025. De todos modos, por el papel que ha jugado el turinés en la historia del constructor de Bolonia, por palmarés y, evidentemente, por nacionalidad, no hay mejor candidato que él, siempre que sus números le sustenten.

Si Bagnaia no reacciona, Motorsport.com entiende que Acosta está en una posición predominante sobre el resto de contendientes, aunque apostar por él significaría saltarse la estratificación que Ducati ha fijado como filosofía desde que dispone de la mejor moto de la parrilla.

Prueba de ello fue la predisposición que hubo para esperarle el tiempo necesario para que recalara en VR46 en 2026, en el puesto de Franco Morbidelli, un movimiento que no se precipitó por la negativa de KTM, que le pidió una indemnización multimillonaria.

Mira: Podcast MotoGP 'Por Orejas': Esto es todo, amigos