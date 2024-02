KTM planea repartir los wildcards de MotoGP entre Pedrosa y Espargaró

KTM hizo todo lo posible en 2023 para tener una quinta moto en la parrilla, junto a las del equipo oficial y las de GasGas, con el fin de encontrar una salida honorable al quebradero de cabeza que tenían sobre la mesa, con cinco pilotos con contrato para sólo cuatro plazas. Sin embargo, Dorna, la empresa promotora del campeonato, se negó a ceder las plazas que dejó vacantes Suzuki a un equipo independiente, ya que están destinadas a una nueva fábrica que entre de manera oficial.

Por otra parte, Dorna ha concedido, gracias al nuevo sistema de concesiones, un mayor número de posibles wildcards, aumentándolos de tres a seis, de los que KTM podrá realmente aprovecharse este año. Aunque Pit Beirer, director de KTM Motorsports, se opuso inicialmente a ayudar a Honda y Yamaha, lo que requirió una revisión del reglamento porque las marcas japonesas no cumplían los criterios del anterior formato, finalmente cedió, con el resultado de una ventaja significativa para su grupo.

La cuestión ahora es saber si la casa de Mattighofen aprovechará esta novedad del reglamento técnico para compensar la ausencia de una quinta moto permanente en la parrilla. Y parece que así será, según el propio Beirer, tras ser preguntado por ello después de la presentación del GasGas. Hay que recordar que KTM este año cuenta, además de con Dani Pedrosa, con Pol Espargaró como probador de lujo, tras perder su asiento en el equipo satélite.

"Nos gustaría ser bastante flexibles y utilizar los wildcards donde tenga sentido", dijo Beirer en un encuentro con la prensa, en el que estaba Motorsport.com. "Por supuesto, se habló de que daríamos los seis wildcards a Pol, pero nunca hubo realmente un acuerdo, porque tiene que tener sentido para el proyecto, ante todo".

Tras terminar la pasada campaña de MotoGP y dar un "paso al lado" en su carrera deportiva, el de Granollers esperaba aprovechar el número máximo de seis wildcards que permite el reglamento a KTM. Sin embargo, según Pit Beirer, eso ya es agua pasada, y el español ha asumido su nueva situación y el paso atrás que implica.

"También es cierto que a Pol le costó un tiempo aceptar el cambio y ver su nuevo papel [de forma positiva], pero las cosas ya han cambiado mucho para él. Una vez que te quitas de encima la presión de ser piloto de MotoGP fin de semana tras fin de semana, y consigues dar un paso atrás, también ves las cosas de otra manera".

Así las cosas, KTM tiene la intención de repartir sus comodines entre 'Polyccio' y Pedrosa, aunque aún no se sabe si los seis: "Vamos a compartir los wildcards. De momento, no tenemos previsto hacer seis. Hay algunas pistas que son interesantes, y Dani definitivamente debería hacer un wildcard allí. Y Pol debería hacerlo, porque es simplemente excelente para el proceso de pruebas tener neumáticos de carrera y rodar con los demás. Sin embargo, no hay un plan claro para que Pol haga seis wildcards".

"Será un reparto, en mi opinión, más entre Pol y Dani que [contando con] Jonas Folger, pero eso puede cambiar dependiendo de lo que tenga sentido en cada momento, así que no hay un plan fijo", añadió el ex piloto alemán.

Dani Pedrosa, que ha completado tres wildcards para KTM hasta la fecha, estuvo particularmente impresionante el año pasado en Jerez y Misano, rodando en cabeza. Jonas Folger, también piloto probador de KTM, regresó a la competición como sustituto de Espargaró durante su convalecencia. Ambos pilotos son generalmente reacios a correr, y aunque el #26 no ha descartado que vaya a hacerlo, ya ha dejado claro que solo hará wildcards si están justificados.

Esta posibilidad de inscribir un piloto extra en seis grandes premios es la consecuencia de que KTM está en el rango C, como Aprilia, del nuevo sistema de concesiones, mientras que Ducati, en el rango A, se verá privada de los wildcards. Aunque esto no ha sentado muy bien en Borgo Panigale, otras marcas aún están dudando sobre cómo usarán esta ventaja.

"No pedimos las concesiones, pero ya están en vigor, es la norma", explico Pit Beirer, que sabe perfectamente que las ventajas concedidas a KTM y Aprilia no han gustado en Ducati. "Todos estuvimos de acuerdo en aceptarlas, así que no vamos a gastar energía en si son buenas para nosotros o no; están ahí".

"El reglamento de MotoGP y las nuevas concesiones están en vigor, ahora depende de nosotros sacarle el máximo partido. Ha habido muchas discusiones, y también polémicas sobre este tema; es una nueva temporada, un nuevo comienzo, sigamos adelante", finalizó.