KTM pesca en Ducati y Bastianini le birla el jefe técnico a Zarco

"No me lo esperaba, ha sido un duro golpe, una ducha de agua fría", expresó su sorpresa Enea Bastianini el pasado viernes, después de que Motorsport.com adelantara, el día antes, que su ingeniero de pista, Alberto Giribuola, al contrario de lo que estaba previsto, no le iba a acompañar la próxima temporada en su salto al equipo oficial Ducati.

Inmediatamente transcendió que el ex jefe técnico de Andrea Dovizioso había aceptado una oferta para marchase a KTM el próximo curso, un camino que han emprendido varios miembros de la casa de Bolonia en los últimos tiempos.

El primer fichaje de un hombre con conocimientos de todas las áreas de desarrollo de Ducati llegó a KTM en 2021, cuando se hizo con los servicios de un ingeniero de alto rango, Fabiano Sterlacchini, que había abandonado Borgo Panigale en 2019.

A partir de ahí empezaron a cambiar las cosas en el seno de la estructura naranja, que el año pasado anunció el cese de Mike Leitner como director deportivo, y el fichaje de Francesco Guidotti, procedente de Pramac-Ducati, como coordinador general del equipo.

La primera jugada, este año de KTM, fue convencer a Jack Miller para enrolarse en el equipo oficial de fábrica. El australiano terminaba contrato, y pese a ofrecerle un puesto en Pramac, que le bajaran de la moto oficial de fábrica bastó para que aceptara la oferta austríaca. El siguiente movimiento fue fichar al jefe técnico de Jack en el garaje rojo, Cristian Pupulin, otro buen conocedor de todos los secretos de Borgo Panigale.

Bastinini le quita el técnico a Zarco

La noticia de la perdida de Giribuola puso un poco nervioso a Bastianini, que desde su primer día en MotoGP, el pasado año con Avintia, contó siempre con la ayuda del experimentado técnico italiano. "Giribuola es una pieza muy importante para Enea, perderlo es un problema serio que se debe resolver lo más rápidamente posible", exclamó el representante del piloto.

En Ducati detectaron inmediatamente el malestar del chico y reaccionaron con contundencia, al colocar, de cara a 2023, al actual jefe de mecánicos de Johann Zarco en Pramac, Marco Rigamonti, junto a Enea en el garaje de fábrica el próximo año.

Motorsport.com le preguntó al francés, el miércoles en Misano, si estaba confirmado que su actual técnico se iba a ir y si tenia decidido quién le reemplazaría. "Sí, vamos a cambiar de técnico, ya tenemos uno nuevo para el año próximo, pero no sé si puedo decir su nombre. Pero estoy contento", aseguró el de Cannes.

Rigamonti deja a Zarco y se va con Enea al equipo oficial Ducati
Jack Miller se va a KTM y se lleva a su jefe técnico Pupulin