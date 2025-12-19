La KTM de Pedro Acosta y Binder de 2026 ya tiene fecha de presentación

KTM se ha convertido en el nuevo equipo de la parrilla de MotoGP en confirmar su fecha de presentación para la temporada 2026, que comenzará el 1 de marzo en Tailandia. La casa de Mattighofen presentará la moto del equipo oficial el próximo 27 de enero, unos días antes de poner rumbo a Sepang, donde tendrá lugar el tradicional primer test de la pretemporada (entre los días 3 y 5 de febrero).

La fábrica austriaca confirmó la fecha en un escueto post en redes sociales, que rezaba así: "2025: All in. 2026: Más allá. El futuro es naranja. 27 de enero de 2026". Así, dieron a entender que el colorido de la nueva RC16, acorde con cómo se conoce la marca en el mundo entero, será puramente continuista.

La única información extra que dio KTM, por otra parte, fue que el 27 de enero presentarán únicamente la decoración de la moto, por lo que habrá que esperar al test, presumiblemente, para conocer las primeras novedades técnicas. No se anunció ni la hora, ni el lugar, ni si será un acto presencial, o por el contrario será una presentación mediante sus canales oficiales únicamente.

KTM se prepara así para una campaña importante, en la que intentar dejar atrás la crisis económica que les afectó duramente tras el curso 2024, y en la que Pedro Acosta y Brad Binder volverán a ser los integrantes de la escudería de fábrica.

Por un lado, se reafirmó que el 'Tiburón de Mazarrón' volvió a ser uno de los mejores pilotos de la parrilla en su segundo año en MotoGP, y su 2026 se antoja clave para su futuro, pues al no poder contar en KTM con una moto que le permita ganar, no sería de extrañar que busque una salida de cara a 2027, año en el que se introducirá un nuevo reglamento técnico (para el que KTM ya se está preparando, poniendo en pista su prototipo de la nueva normativa, incluso con el motor de 850cc).

En cuanto a Binder, el sudafricano venía siendo la referencia de la marca hasta la llegada de Acosta, pero lo cierto es que en 2025 vivió su peor temporada en la clase reina, como confirmó él mismo, por lo que tratará de darle la vuelta a la situación.