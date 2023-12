KTM cree que la negativa a tener más motos les hizo "mucho daño" en 2023

KTM busca, cada vez más, promover varias marcas de su grupo matriz, Pierer Mobility, a través de la competición. En Moto3, el fabricante austriaco ya inscribe motos bajo las enseñas de Husqvarna y GasGas, y esta última entró en MotoGP en 2023 uniéndose al Tech3. También se dice que el grupo está dispuesto a devolver la marca MV Agusta, de la que es accionista minoritario, a la máxima categoría del motociclismo.

Esta expansión en MotoGP podría haberse producido ya en la temporada 2024 si la casa de Mattighofen hubiera obtenido el permiso para tener al menos una plaza más en la parrilla. Este deseo surgió de la necesidad de encontrar un manillar para Pedro Acosta, cuyo contrato incluía la opción de subir con KTM a la clase mayor, mientras que Brad Binder y Jack Miller, en el equipo oficial, y Augusto Fernández y Pol Espargaró, en GasGas, también tenían un acuerdo válido para el próximo año.

Con cinco pilotos para cuatro motos, KTM esperaba que su gran inversión en el Mundial -con 18 unidades inscritas en Moto3, seis en Moto2 y cuatro en MotoGP- se viera recompensada por Dorna, la empresa promotora, que sin embargo se negó a darles más plazas. El deseo de la empresa comandada por Carmelo Ezpeleta es el de dejar libres los asientos que dejó Suzuki hace un año, para atraer a otra marca en el futuro.

Las discusiones duraron varias semanas y finalmente la situación se resolvió degradando a Espargaró al puesto de piloto probador, para dejar paso a Acosta. Así, en KTM se mostraron descontentas por haber tenido que llegar a este punto.

"Ha hecho mucho daño a la motivación de nuestro grupo, porque nos estamos esforzando mucho", dijo a 'The Race' el máximo responsable de KTM Motorsports, Pit Beirer. "En las tres categorías, así como en la Red Bull Rookies Cup [monomarca de KTM], hacemos una gran inversión. Además de la Rookies Cup, hay 28 pilotos con nuestras motos en todo el paddock".

Aunque KTM se metió en dificultades por su propia cuenta al conceder más contratos a sus pilotos que asientos libres, el dirigente alemán contaba con un impulso del campeonato que nunca llegó: "El mundo entero nos estaba mirando, necesitábamos esta plaza para hacer las cosas más fáciles, y no recibimos ningún apoyo. Fue muy duro de digerir".

"Después, tuvimos que tomar esa decisión y Pol Espargaró realmente nos ayudó a resolver nuestro gran problema, pero no era nuestra voluntad. No fue una situación cómoda, nos costó mucha energía y esfuerzo, y al final no sirvió de mucho. Pero eso ya ha quedado atrás, sigamos adelante".

Durante un tiempo, sin embargo, KTM pareció tener cierta influencia gracias al debate sobre las concesiones, cuya renovación del sistema para 2023 permitirá a Yamaha y Honda más libertad en su desarrollo. En un principio, el fabricante austriaco se opuso totalmente a la idea, pero al final votó a favor del nuevo sistema formato, del que se beneficiará parcialmente.

Beirer insiste, sin embargo, en que la marca "nunca relacionó" su expansión en la parrilla con el establecimiento de estas concesiones: "No dijimos 'queremos esta plaza porque [a cambio] podríamos dar concesiones a alguien más [Yamaha y Honda]'. Realmente dijimos 'queremos esta plaza porque creemos que nos lo merecemos por nuestros esfuerzos en este paddock'. [...] Nunca hubo discusiones entre Dorna y nosotros para decir 'si queréis las concesiones, necesitamos este lugar'".

A pesar de este contratiempo, KTM sigue confiando en alinear seis motos lo antes posible. La estrategia de la marca en cuanto a pilotos no ha cambiado, ya que Celestino Vietti se unirá a la GP Academy de KTM en 2024, pilotando para Ajo en Moto2. Para ampliar su presencia en MotoGP, la firma austriaca deberá, seguramente, atraer a un equipo independiente ya presente en la parrilla, como el VR46 o Gresini, actualmente vinculados a Ducati, o LCR, socio de Honda.