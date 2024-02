KTM cree que necesita "algo más" pese a la buena pretemporada

Al igual que en el test de Sepang, KTM no estuvo tan bien como Ducati, y en menor medida que Aprilia, en los dos días de test disputados en Losail, pese a que Brad Binder se situó entre los 10 primeros en ambas jornadas. Aunque el fabricante austriaco reconoce la necesidad de seguir progresando para competir por los primeros puestos, cree haber encontrado la dirección de desarrollo adecuada para su moto, la RC16.

"Los pilotos estaban satisfechos", comentó entusiasmado Francesco Guidotti, director del equipo oficial de KTM al término de la pretemporada 2024. "Hemos progresado en comparación con nuestra última visita aquí y quedó claro en los tiempos por vuelta. Aunque todavía necesitamos un poco más, pero estamos en el buen camino. Estamos trabajando y los progresos son visibles. La pretemporada ha sido buena y los tiempos han estado por debajo del récord de la pista en ambas ocasiones, así que estamos ahí. Estaremos listos, y tenemos que estar a la altura de las expectativas".

La casa de Mattighofen puede sacar algo de optimismo del hecho de que en la misma época del año, hace 365 días, estaban claramente rezagados, antes de lograr grandes mejoras de cara al primer gran premio de 2023. Brad Binder no tiene ninguna duda de que los ensayos invernales han ido mejor en 2024. "El año pasado quería pegarme un tiro, ¡así que diría que [esta pretemporada] ha sido mejor!" resumió el sudafricano entre risas.

Para Jack Miller, los progresos realizados son evidentes, sobre todo en la electrónica. "Estoy bastante contento con el paquete base, y los cambios en la electrónica han supuesto una gran diferencia en el rendimiento, no sólo con neumáticos gastados, sino también en el 'time attack'", afirmó. Binder también destacó los progresos en el motor de la KTM: "Creo que los chicos nos han dado un poco más de potencia, pero en términos de sensaciones y pilotaje, ni siquiera lo notas. Es sólo que las revoluciones y el límite llegan un poco antes. Siempre es bueno cuando es así".

En el transcurso de los dos días en Losail, el #33 primero "redujo la selección" de los muchos cambios realizados por KTM al inicio de la pretemporada, con el fin de definir la dirección a seguir: "Creo que hicimos un buen trabajo en Sepang al descartar realmente ciertas piezas. O no descartarlas, sino entenderlas, seguir adelante y quedarnos con lo que funciona. [El lunes de Losail] volvimos a jugar con diferentes reglajes y se me ocurrieron dos, ambos positivos, así que sé en qué dirección voy".

Miller llevó a cabo un trabajo similar al de Sepang, evaluando menos piezas. "Fue mucho más caótico en Malasia que en Qatar", explicó el australiano a la web oficial de MotoGP. "Aquí está bastante estructurado. Hemos tomado la mayoría de las decisiones, sólo tenemos que asegurarnos de que son las correctas, sin tantas conjeturas. En un mundo ideal, la moto seguiría siendo la misma, no tendríamos que cambiar esto o aquello".

En la segunda jornada del test de Losail, el principal objetivo de Binder era evaluar la puesta a punto y realizar una simulación de carrera para calibrar la degradación de los neumáticos, después de haber experimentado dificultades pasadas unas diez vueltas durante el Gran Premio de Qatar de 2023.

Ha habido progresos al respecto: "He conseguido entender algunas cosas, he probado diferentes reglajes y he hecho una simulación de carrera completa. Me quedé sin combustible en el otro extremo de la pista. Gracias a los chicos de Pramac, que me empujaron. Hubo un poco de degradación en los neumáticos, pero nada del otro mundo. Ha sido mucho mejor que la carrera del año pasado, eso es lo más importante", comentó entusiasmado.

Al final del día, el piloto de Potchefstroom quiso hacer una vuelta rápida, pero no pudo marcar el tiempo ideal. Terminó en novena posición, a 631 milésimas de Pecco Bagnaia: "¡Tuve dos banderas amarillas en mi intento de 'time attack', así que fue muy bueno! Por lo demás, estoy contento, creo que nuestra moto funciona bastante bien. Hemos progresado claramente desde la pasada campaña. Veremos dónde estamos dentro de quince días".

Miller se preparó principalmente para el GP de Qatar en los entrenos del martes, jugando con diferentes parámetros en su moto. Atribuyó poca importancia a su 11º puesto en la tabla, a 7 décimas, ya que cometió pequeños errores, y prefirió quedarse con el buen trabajo realizado por KTM en los últimos meses.

"Sólo hemos intentado encontrar los reglajes básicos, en los amortiguadores, la distancia entre ejes, cosas así. Creo que al menos estamos al nivel que necesitamos. Obviamente tendremos que hacer algunos ajustes, siempre se puede encontrar algo en una moto. Hay ciertas áreas en las que podemos intentar jugar, pero estoy bastante contento con el 'time attack'", explicó.

"Hice algunos fallos, la pista estaba mal, con una trazada sucia. Si cometes un pequeño error y te vas hacia el exterior, es súper difícil volver a la pista. De todas formas, en general ha sido un buen test, una buena pretemporada. Los chicos han hecho un trabajo fantástico este invierno con estas mejoras. Creo que tendremos una moto bastante buena para la carrera", finalizó.