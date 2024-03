Desde su irrupción en la clase reina del Mundial de MotoGP en 2017, el fabricante austríaco KTM va dando señales de un progreso imparable que, sin embargo, no acaba de plasmarse en los resultados. La casa de Mattighofen fue, junto a Yamaha, el único fabricante que no ganó ninguna carrera en la temporada 2023, y de hecho su último triunfo en condiciones de seco lo logró Brad Binder en el GP de Austria celebrado el 15 de agosto de 2021, hace ya dos años y medio.

Con un bagaje de siete temporadas y una inversión fabulosa, se espera en cualquier momento el despertar de las motos naranjas, como así se le traslado al director deportivo del equipo, el ex piloto alemán de motocross Pit Beirer, que se mostró muy optimista resumiendo la pretemporada 2024.

"Estamos muy satisfechos porque hemos podido progresar en todas las áreas en las que queríamos mejorar. Los pilotos están muy satisfechos. Los tiempos por vuelta en (los test de) Sepang y Qatar fueron mejores de lo esperado. Los nuestros, pero también los de la competencia", pone en evidencia Beirer.

Un detalle importante para el alemán es que todos los pilotos al manillar de una RC16 2024, ya sea en el equipo oficial, Brad Binder y Jack Miller, o en GasGas Tech3, Augusto Fernández y Pedro Acosta, optaron por idéntico camino.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Homologamos el mismo paquete aerodinámico para los cuatro pilotos. Había muchas configuraciones diferentes disponibles. Cada piloto podría haber elegido una solución individual distinta, pero nos hemos reunido y los cuatro pilotos tomaron la decisión de utilizar la misma aerodinámica. Esto nos ayuda con la puesta a punto y el análisis de los datos. Estamos contentos de que todos los pilotos hayan optado por el mismo paquete", subraya Beirer.

Pese a no lograr ninguna victoria en 2023, las prestaciones de la RC16, sobre todo en manos de Binder, fueron interesantes, luchando siempre por los puestos delanteros.

KTM se marca el objetivo de ser campeón de MotoGP

Eso hace pensar a KTM que pueden dar un paso más y luchar por cotas importantes.

"La esperanza y la motivación es poder molestar constantemente a las Ducati, de día y de noche", señala un enemigo claro. "Eso es lo que nos hemos propuesto".

"Ahora vamos por nuestra octava temporada. Con Brad, terminamos el campeonato cuartos. Acabamos segundos entre los fabricantes. Ahora nos toca luchar por los primeros puestos en el campeonato de pilotos y también en el de constructores. Ese es nuestro objetivo. Ya no sólo queremos estar ahí, queremos luchar por victorias y podios. Por eso tenemos un objetivo claro: queremos luchar por el título de Campeón del Mundo en 2024", suelta el ex piloto de cross.

"No quiero parecer arrogante en modo alguno. Pero es un proyecto muy grande. Más de 150 personas están muy motivadas para convertirse en campeones de MotoGP. Tenemos empleados que empezaron a preparar el proyecto con dos años de antelación (2015). Estas personas llevan diez años trabajando en el sueño de convertirse en campeones con nosotros. Han puesto mucho corazón y alma en ello. Estamos muy motivados para dar el paso definitivo", añade emocionado.

Sin embargo, el ex piloto, en silla de ruedas tras sufrir una parálisis irreversible de ambas piernas en 2003, tras un accidente en el GP de Bulgaria de Motocross, cree que la suerte también juega un papel fundamental en MotoGP.

"Que al final consigas ser campeón del mundo o no depende de un número increíble de factores. No quiero confiar en el factor suerte, porque eres un mal equipo de carreras si confías en la suerte. Pero no se puede tener demasiada mala suerte. Es un deporte en el que los pilotos corren muchos riesgos. La lesión más pequeña puede dejarte fuera de la lucha por el título. Hay que tener todo eso en cuenta", zanja Beirer.