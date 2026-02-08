Ir al contenido principal

Análisis
MotoGP Test oficial de Sepang

KTM y sus mejoras en Sepang: los austriacos innovan en el colín

KTM ha probado con Pedro Acosta una interesante solución aerodinámica en la parte trasera de la RC16, que aporta estabilidad en la frenada y ayuda a generar carga. El español parece satisfecho.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Añadir como fuente principal
Detalle técnico de la KTM

La imaginación al poder: el test de MotoGP en Sepang está mostrando las novedades técnicas que los equipos están desarrollando, para decidir qué paquetes aerodinámicos homologar. Pero más allá de las grandes soluciones, llaman la atención algunos detalles que en realidad no lo son en absoluto. 

KTM, con Pedro Acosta, está evaluando un curioso perfil aerodinámico en el colín de la RC16: se trata de un elemento compuesto muy interesante. Hay dos perfiles superpuestos que están separados en el diseño, y que solo están unidos por pequeñas conexiones que evitan las flexiones al variar la velocidad y la carga, lo que podría cerrar el soplado que se ha diseñado en el túnel de viento. 

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

En lugar de ver los ya tradicionales alerones verticales, que se extienden en altura, observamos un doble sistema de encaje que utiliza el espacio de una manera completamente diferente. Los soportes del colín son casi horizontales, y se extienden hacia el exterior hasta la anchura máxima permitida por el reglamento, para luego curvarse hacia arriba y extenderse hacia atrás, hasta el voladizo de la carrocería, donde se nota el perfil que cierra este elemento.

El alerón superior es plano, con cierta incidencia, mientras que el inferior es arqueado en el borde de entrada, en la parte central. Es una especie de 'castillo' que no se extiende en altura: puede ser útil para buscar estabilidad en la frenada, pero también puede contribuir a generar carga aerodinámica. 

KTM cuenta con la colaboración de Red Bull Racing y la galería del equipo de Fórmula 1 de Milton Keynes, por lo que no deben sorprender en absoluto las soluciones innovadoras de este tipo. 

Más de MotoGP:

Artículo Anterior Quartararo se operó el dedo fracturado y Yamaha le espera en los ensayos de Buriram

