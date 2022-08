El adiós de Jorge Martín hizo que KTM pasara a hacer "contratos serios" en MotoGP

Cargar el reproductor de audio

El CEO de KTM ha tenido un papel muy destacado en los últimos meses, a raíz de la reconfiguración de las dos escuderías que el fabricante austríaco tiene en MotoGP. Su participación fue clave en el desbloqueo de la situación que concernía a Raúl Fernández, que este miércoles fue anunciado como incorporación del equipo RNF, después de que KTM accediera a rebajar la cláusula de rescisión del contrato que les vinculaba hasta finales de 2023.

El caso del español, que ya ha firmado un acuerdo bianual con Aprilia, donde será compañero de Miguel Oliveira –que también abandonará KTM–, es uno más de los múltiples conflictos que la casa de Mattighofen ha tenido con sus corredores llegado el momento de pactar sus condiciones o su salida.

Entre ellos se cuentan los ejemplos de Pol Espargaró, cuando el catalán fichó por Honda con vistas a 2021; o el de Fernández y Remy Gardner, la actual pareja de Tech3. Sin embargo, de todos ellos hay uno, el de Jorge Martín, que provocó un cisma en los despachos de la compañía, que no tuvo más remedio que dejarle marchar a Ducati, hace dos temporadas (2021).

El madrileño se amparó en un vacío en su contrato generado por las circunstancias excepcionales derivadas de la covid, para dejar sin efecto la cláusula de renovación que pretendía activar KTM, y así quedó liberado para recalar en Pramac, donde el #89 también competirá el curso que viene. Aquel episodio hizo que el constructor de las motos naranjas endureciera y mucho los requisitos necesarios para que cualquiera de sus corredores quedara liberado, algo que Fernández ha sufrido en sus propias carnes.

“El caso de Martín no volverá a repetirse. Él es la razón por la cual ahora hacemos contratos serios, que dejan claro que cualquier piloto que quiera irse y tenga contrato en vigor, deberá pagar una cantidad para hacerlo”, afirma Stefan Pierer en conversación con Motorsport.com, antes de añadir: “Liberamos a Jorge porque es un buen chaval y no quisimos entorpecer su carrera. Pero fuimos nosotros quienes le dejamos ir”. En este aspecto, el desenlace que describe el empresario no concuerda exactamente con el que cuenta el entorno del piloto, que insiste en que las conversaciones no fueron, precisamente, amigables.

Llegados a este punto, uno se pregunta si todos esos embrollos no pueden ser hasta cierto punto contraproducentes para la imagen de la marca. Pierer pone todo el peso en el proceder de los pilotos y de su entorno.

“Déjeme ser claro: si el comportamiento del piloto no encaja con los valores de nuestra familia, no volveremos a pensar en él. Esa fue la situación con Raúl y su familia. Ya tenemos experiencia con padres complicados. Empezando con Casey Stoner (en 2004 corrió con KTM en 125cc). O con el padre de Miguel [Paulo Oliveira], que tampoco es la persona más fácil con la que entenderse. KTM invierte mucho en ellos, pero la relación y el respeto tiene que ser bidireccional”, remacha el dirigente.

KTM parece llevar peor que nadie que su personal quiera cambiar de aires. Y no solo los pilotos. De hecho, la marcha de uno de sus técnicos de MotoGP a la competencia también motivó la introducción de penalizaciones a los miembros del equipo.