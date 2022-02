Cargar el reproductor de audio

En el transcurso de la temporada 2021 de MotoGP, KTM fortaleció su equipo con Fabiano Sterlacchini, quien trabajó anteriormente para Ducati. De esta manera, los austriacos reestructuraron el proyecto, y la marca se siente preparada para encontrar el máximo rendimiento.

La tarea de Sterlacchini en 2022 corresponde a la de coordinar de manera óptima los diferentes departamentos de chasis, motor, amortiguadores, electrónica, etc., bajo el papel de un director técnico responsable del engranaje general del equipo.

"Fabiano es ahora la cabeza clara del aspecto técnico", dice Pit Beirer, director de KTM Motorsport. "Porque todos ya han demostrado que pueden construir una moto ganadora".

"Fabiano no viene a nosotros para mostrarnos cómo tenemos que trabajar, pero", insiste, "es un ingeniero con cualidades magníficas".

"Tenemos mucha gente buena que entiende ambos lados. Lo que el equipo de carreras necesita en la pista por un lado y lo que todo el grupo tiene que hacer en casa por el otro. Coordinar eso con toda la experiencia que conlleva".

La RC16 para la temporada 2022 de MotoGP no es una moto completamente nueva como la Honda RC213V. Durante las pruebas de invierno, KTM se concentró en optimizar ciertos aspectos del paquete ya desarrollado, y pilotos como Miguel Oliveira creen que pasará un tiempo antes de que los cambios de personal detrás de escena se vean en los resultados reales en la pista.

"Fabiano es una excelente incorporación. Creo que podrá ayudarnos bien", confirma Miguel. "Pero se necesita tiempo antes de ver los resultados. Actualmente está tratando de conocer el proyecto, lo que necesita la moto y lo que queremos los pilotos".

"Hablamos mucho", dijo el portugués. "Y sin duda creo que él será un paso importante para nosotros".

"Fabiano es un gran tipo", añadió, por su parte, Brad Binder. "Es genial tenerlo en nuestro equipo. Es una persona tranquila y analiza todo. A finales del año pasado estaba observando todo y ahora estamos empezando a traer las nuevas ideas".

"Me llamó la atención que con él es muy bueno analizar nuestra situación: dónde somos fuertes y dónde estamos perdiendo. No estamos persiguiendo cosas que no nos harán más rápidos. Está concentrado, y sobre todo, lo está en las áreas correctas".

Según Beirer, Sterlacchini en el fondo también es "parte del impulso motivacional" que se siente actualmente en la empresa. Y es que, después de siete meses, KTM se muestra muy impresionada con lo que Sterlacchini ha traído al equipo.