Cómo KTM ha arrebatado a Honda el control sobre los jóvenes talentos

Freddie Spencer, Wayne Gardner, Eddie Lawson, Mick Doohan, Alex Crivillé, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner o Marc Márquez son algunos de los mejores pilotos de los últimos 40 años en la historia del motociclismo, y todos ellos tienen, al menos, dos cosas en común: han sido campeones del mundo y lo hicieron al manillar de una Honda.

Durante más de tres décadas, los mejores pilotos del planeta corrieron en algún momento de sus vidas para la marca del ala dorada, y lo hicieron básicamente por tres motivos: el primero, porque era el considerado mejor equipo y en el que todo el mundo quería correr. El segundo, porque Honda logró tejer una tela de araña con la que controlaba a los jóvenes talentos cuando empezaban a despuntar, creando una relación que terminaba llevándoles a su box si el piloto en cuestión confirmaba su potencial, y ahí tenemos ejemplos cercanos y muy claros, como los de Casey Stoner, Dani Pedrosa, Marco Simoncelli o Marc Márquez. Y el tercer motivo es porque Honda siempre paga bien a sus corredores.

Ese dominio sobre el mercado de jóvenes talentos, sin embargo, parece haber cambiado de dueño en los últimos tiempos, en los que KTM, apoyándose en su exitoso campeonato de promoción, la Red Bull Rookies Cup, y en su asociación en las clases de formación con Aki Ajo, ha empezado a acaparar a los mejores corredores jóvenes de la actualidad.

Los ejemplos más vistosos, que no los únicos, son los de Raúl Fernández, que en solo tres años habrá pasado por las tres categorías del Mundial con KTM; o Pedro Acosta, que lidera la general de Moto3 y ha firmado un contrato con la marca austríaca para correr los próximos dos cursos en Moto2 y dar el salto a la clase reina en 2024, por lo que habrá cumplido todo el ciclo con las motos naranjas, de la Rookies Cup a MotoGP, pasando por Moto3 y Moto2. Una vida deportiva totalmente controlada por KTM con solo 17 años.

Acosta y Fernández son solo la punta del iceberg del emergente dominio de KTM en el mercado de jóvenes talentos, casos a los que se pueden sumar Miguel Oliveira, Brad Binder, Remy Gardner o Iker Lecuona.

No es la única diferencia que KTM marca con Honda en su nuevo dominio del mercado de jóvenes pilotos. Raúl Fernández dejó bien claro antes de firmar la renovación con la marca austríaca que él quería correr con Yamaha y cuando vio que no se lo iban a permitir, trató de forzar quedarse un año más en Moto2. KTM se cerró en banda y le obligó a subir, en 2022, a Tech3. Algo parecido pasó con Gardner, cuyo agente estaba negociando con varios equipos para dar el salto a MotoGP en 2022, pero el fin de semana de Mugello, sin previo aviso, KTM le presentó un contrato para correr en Tech3, una oferta que debía tomar en ese mismo instante o no iban a volver a presentársela. Remy firmó.

KTM se protege de los "golpes" de sus rivales

El endurecimiento de la estrategia de ‘atar’ a los jóvenes corredores con contratos leoninos viene precedido de algunos casos que lastimaron al constructor, como fueron el fichaje de Pol Espargaró por Honda, o el de Jorge Martín por Ducati, ambos el pasado año, un caso especialmente éste último que hizo endurecer inmediatamente la política de contratos con los jóvenes corredores.

En KTM dolieron esas maniobras y ahora tratan de protegerse. “Hemos establecido un vínculo con los chicos. Lo llamamos la ‘Academia MotoGP’ internamente. Lo aprendimos bien en los deportes off road y lo trasladamos a las carreras de pista. Pero, por supuesto, no es agradable cuando la competencia golpea a tus jóvenes”, dijo Pit Beirer, ejecutivo de la marca el pasado mes de agosto, cuando le preguntaron por su pareja de ases en Moto2.

“Lo que están haciendo en Moto2 es realmente asombroso. Somos un poco mejores que los demás. Es un elogio al trabajo con los jóvenes que nos enorgullece”, apuntó. “Pero si luego te golpea la competencia, ya no es tan divertido”, insistió Beirer que, sin embargo aún se ve amenazado en sus políticas de control de talentos. “Quizás en algún momento se desarrolle en la dirección del fútbol, donde se ofrecen enormes sumas de dinero”.

No fue por dinero que Pol Espargaró se quiso ir a Honda, donde siempre quiso correr, o Jorge Martín a Ducati, el equipo de sus sueños. Y es precisamente el fabricante italiano quien ha implementado también una nueva política de fichajes apoyándose en la ventaja que supone para ellos tener seis motos en parrilla, que el próximo año serán ocho.

Contar con tantos asientos para Ducati supone dos claras ventajas, una de desarrollo de la moto, y la otra poder disponer de muchos sitios en los que colocar a jóvenes talentos, como son Jack Miller y Pecco Bagnaia, o los prometedores Enea Bastianini y el citado Martín.

En Borgo Panigale han dejado atrás la época en la que ofrecían auténticas millonadas a pilotos consagrados, como Valentino Rossi en 2011 o Jorge Lorenzo en 2017, para dar paso ahora a una filosofía mucho más austera, en la que prevalece el deseo de los pilotos de correr para la marca sobre el beneficio económico. La Desmosedici se ha convertido en una moto con la que casi todos sus pilotos pueden aspirar a ganar o, al menos, luchar por los podios y eso es un gran reclamo.

El control del mercado de los jóvenes talentos es un pastel tan suculento que hasta Yamaha, una de las marcas más inamovibles de MotoGP, ha reaccionado ante el nuevo mapa que se vislumbra, involucrándose en un proyecto para el Mundial de Moto2 el próximo año. En la casa de Iwata son conscientes de que el mercado abierto de pilotos es cada vez más difícil y oneroso, y la solución está en ‘cazar’ a las jóvenes promesas en pleno estado de gestación.

A ver hasta dónde llegan estos jóvenes, se preguntan en Honda

¿Y cómo queda Honda en este nuevo mapa del control del mercado de jóvenes corredores? Desde la llegada en 2013 de Marc Márquez procedente de Moto2, la marca alada no ha incorporado a ningún joven corredor. Quizá contar con uno de los mejores pilotos de la historia, ha propiciado que desatendieran el mercado joven.

“No, de verdad que no. Yo creo que Honda, si miras la historia de la marca, siempre ha tenido a los mejores pilotos. Pero para que un piloto vaya a una marca, no es que vaya obligado, también debe querer ir”, explica Alberto Puig, Team Manager de HRC en conversación con Motorsport.com.

Sin embargo, ahora mismo KTM cuenta con un arsenal de talentosos pilotos con un futuro envidiable, como Raúl Fernández, Pedro Acosta o Remy Gardner.

“Honda ha tenido los mejores pilotos durante muchos años no porque sí, será por algo, por muchos motivos. En este momento, insisto, creo que tenemos al mejor piloto y la generación de corredores que tú dices que ahora sube, todavía, en mi opinión, son jóvenes para ver realmente hasta dónde pueden llegar. Hoy en día está muy de moda ver un piloto y (encumbrarlo). Honda nunca ha hecho esto, nunca hemos fichado a chavales a años vista”, razona Puig, que sin embargo ha dirigido copas de promoción en el pasado, como la Movistar Activa Cup de la que salió Dani Pedrosa, o más recientemente la Asia Talent Cup.

“Si un piloto es bueno y crece, él decide dónde quiere ir. Hoy en día es verdad que las políticas que está haciendo, por ejemplo, KTM, son muy dignas. Ellos tienen una copa de promoción y muchos pilotos buenos que salen de ahí. Los cogen y los meten en sus equipos. Pero no hay que anticiparse, hay que ver quién gana y cuánto se gana. Ducati tiene una moto que todo el mundo dice que es fantástica, pero el último Mundial lo ganó Stoner hace mucho tiempo (2007)”, prosigue el español.

“La cantera de KTM es muy buena. Ya está compitiendo como fábrica y en últimos años ha dado un paso adelante. Ahora falta ver hasta dónde llega. Fichar a los mejores pilotos no te asegura ganar”, sostiene Puig,

¿Ha arrebatado KTM, y en menor medida, Ducati, el control sobre los jóvenes talentos a Honda? Aparentemente así es. Ahora solo falta que ese dominio se plasme en campeonatos del mundo.

