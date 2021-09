KTM encomienda la tutela de Fernández y Gardner a Esteban García

El que fuera responsable técnico de Viñales hasta el Gran Premio de Italia reapareció cuatro meses después en el paddock de MotoGP durante el pasado fin de semana de Misano, vestido con los colores de KTM.

Según explicó el mismo Esteban García al micrófono de DAZN, el fabricante austríaco le ha encomendado la misión de tutelar a los dos jóvenes fenómenos que, actualmente, luchan por el título de campeón del mundo de Moto2 y que la próxima temporada volverán a compartir box, esta vez en Tech3 y ya en la clase superior.

La casa de Mattighofen ha hecho una apuesta arriesgada al desmantelar en solo seis meses la actual alineación de su escuadra satélite, despidiendo a Danilo Petrucci e Iker Lecuona y apostando por dos jóvenes de extraordinario talento, uno de ellos, Fernández, con solo una temporada en la clase intermedia y que llegará a MotoGP con apenas 60 carreras a sus espaldas desde que llegó al Mundial.

“Estoy muy ilusionado, KTM siempre ha sido mi casa y vengo a hacer un trabajo un poco nuevo para mí y que me motiva mucho”, explicó García en DAZN.

“Vengo para hacer un seguimiento de Tech3 y estoy contratado directamente por la fábrica, el año que viene como sabéis estarán Remy [Gardner] y Raúl [Fernández], y en KTM quieren reforzar el equipo satélite y poner toda la carne en el asador para sumar y que estén bien atendidos”, añadió el técnico catalán.

El gran salto competitivo de KTM vivido el pasado año tuvo continuidad al principio del presente curso, pero en las últimas carreras los pilotos de la marca se han visto bastante desdibujados.

“Yo he venido aquí [Misano] un poco para mirar, para empezar a conocer a la gente del equipo, echar un ojo y empezar a tomar notas, iré a algún entrenamiento con Dani [Pedrosa] y sobre todo el miércoles [pasado] que entrenarán en esta pista los dos con las MotoGP. No estoy muy al día de lo que está pasando, pero estoy convencido de que van a dar con la tecla en breve”, se sacudió el tema.

García cuenta con una dilatada experiencia en el paddock mundialista, en el que ya había trabajado muchos años con la marca austríaca, pero el gran público le reconoce más por su misión de jefe técnico de Viñales en Yamaha.

“A Viñales le han metido mucha caña”

Esteban llegó al box de Maverick en 2019 para reemplazar a Ramón Forcada en una decisión tomada por el piloto, con el que había trabajado anteriormente y se había proclamado campeón del mundo de Moto3 con una KTM, precisamente.

Esteban Garcia en su época de técnico de Yamaha Factory Racing

El técnico volvió a saltar a la primera plana cuando se anunció, a principios de junio, que iba a dejar el equipo y en su puesto iba a entrar Silvano Galbusera, una decisión cuya ‘paternidad’ no quedó nada clara. Primero se dijo que había sido una maniobra de Maverick, luego que fue Yamaha quien lo exigió, pero ahora García da una tercera versión, la suya, y asegura que mantiene una excelente relación con Viñales.

“Sí por supuesto, yo con Maverick desde el minuto uno he tenido una relación fantástica, al chaval se le ha metido un poco de caña con todo esto, pero ha sido un poco una decisión mía. Yo en Mugello no podía verle sufrir más de esta manera, es muy amigo mío y decidí dar un paso al lado para que llegara alguien que pudiera ayudarle. Al final parece que no ha funcionado poder seguir allí con éxito y creo que la decisión que ha tomado es correcta, ahora es feliz y en Aprilia va a tener una gente mucho más familiar que le van a apoyar y a tratar como una estrella, que es lo que es. El tío tiene un talento brutal”.

Esteban tampoco desentraña los motivos que han impedido a Maverick triunfar en Yamaha, a la que llegó en 2017 y se ha ido a mitad de esta temporada renunciando a un año y medio de multimillonario contrato.

“Al final han sido un conjunto de cosas que se van sumando, pero la realidad es que no lo ha conseguido, no lo hemos conseguido, y espero que en su nueva etapa lo pueda conseguir, la verdad es que se lo deseo de todo corazón, es muy amigo mío y le deseo lo mejor”, zanja el técnico.