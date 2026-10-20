MotoGP
KTM y sus esperanzas para MotoGP 2027: "Nunca tuvimos la oportunidad de contar con una moto nueva"
Pit Beirer habla de las limitaciones de la actual RC16: solo el reglamento de MotoGP 2027 permitirá el ansiado rediseño, con el que KTM planea lanzarse a la conquista de los primeros puestos.
Gerald Dirnbeck
Editado: 20 oct 2026, 16:32
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KTM compite en MotoGP desde 2017. Desde entonces, la marca austriaca ha ganado ocho grandes premios: cinco con Miguel Oliveira, dos con Brad Binder y una con Pedro Acosta, hace unas semanas en Austria. A ello hay que sumar tres victorias en pruebas sprint, a cargo del sudafricano (dos veces) y del 'Tiburón de Mazarrón' (una vez).
Hasta ahora, la casa de Mattighofen no ha logrado dar el salto definitivo a la cima. Si antes Honda y Yamaha eran más fuertes, ahora lo son las dos marcas italianas, Ducati y Aprilia.
El director deportivo, Pit Beirer, explica el punto débil decisivo de la actual RC16: "Sin duda, es siempre, exactamente, en el momento en que giramos el manillar y soltamos el freno. Cuando los pilotos hablan conmigo, lo describen así".
"La competencia simplemente mira en la dirección de la curva y la moto entra, mientras que nosotros seguimos teniendo dificultades precisamente en ese momento. Y ahí es exactamente donde debemos actuar. Todo lo demás es solo una reacción en cadena".
"Si se gira el manillar solo un poco mejor, se endereza la moto antes, se coloca el neumático en la posición correcta y se gana más tracción. A nosotros, por supuesto, nos falta tracción, seguimos inclinados y la rueda trasera patina. Así pues, no nos falta potencia del motor, en absoluto, sino que simplemente nos encontramos en la posición equivocada para acelerar pronto al salir del viraje".
Acosta puede compensar este punto débil a la entrada de las curvas con su estilo de conducción. El murciano es el único piloto de KTM que se encuentra entre los diez primeros de la clasificación general, pero el año que viene pondrá rumo a Ducati.
"Mentiría", afirma Beirer, "si dijera que no me hubiera gustado retener a Pedro. Pero quizá simplemente tenga que ser así. No hay duda de que la moto tiene que mejorar, y Pedro es actualmente mejor que la moto".
2027 supone un nuevo comienzo para KTM
2027 supondrá, en muchos sentidos, un nuevo comienzo. El nuevo reglamento técnico permitirá a KTM, como al resto de fabricantes, desarrollar una moto completamente nueva desde cero. La experiencia acumulada desde 2017 se incorporará a ese proyecto.
"Llevamos ya muchos años en esto, pero hasta ahora nunca habíamos tenido la oportunidad de construir realmente una moto totalmente nueva", detalla Beirer. "Siempre se va retocando algo, se cambia un detalle por aquí y otro por allá".
Pit Beirer ve el 2027 como una nueva oportunidad para el proyecto
Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images
"Queríamos colocar el piñón y el cigüeñal en otra posición. Pero es que en los últimos dos años no se ha construido un motor completamente nuevo, aunque se sepa perfectamente que la moto tiene un punto débil. Por eso, creo que esta proverbial hoja en blanco nos brindará ahora la oportunidad de plasmar diez años de experiencia en MotoGP en una nueva moto".
"Conocemos perfectamente nuestros puntos débiles, pero también tenemos grandes puntos fuertes. Queremos aprovecharlos, construir sobre ellos y recuperar el terreno perdido".
"Por eso considero que dar este paso —terminar la nueva moto y contar con una plantilla de pilotos completamente nueva— supondrá un auténtico nuevo comienzo y una oportunidad enorme". En el equipo oficial, Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio tomarán el relevo, mientras que Luca Marini y Senna Agius correrán para el equipo satélite Tech3.
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