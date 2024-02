KTM espera que Miller tenga "el enfoque mental adecuado" en 2024

Jack Miller permaneció a la sombra de su compañero de equipo, Brad Binder, durante 2023, en su debut con KTM. Pit Beirer, director deportivo de la marca austriaca, afirmó que el australiano había estado "distraído" por el nacimiento de su primer hijo durante el verano.

El mensaje ha sido escuchado, y Miller sabe muy bien que MotoGP rara vez te da una segunda oportunidad. Por eso, esta nueva temporada debe poner en práctica todo lo que aprendió pilotando la RC16 en 2023. "Creo que el progreso fue evidente desde los primeros momentos. Me adapté bastante rápido y pude hacer algunas cosas buenas desde el principio. Quizá la progresión a lo largo del año no fue todo lo bien que me hubiera gustado, pero luego me sentí muy cómodo con la moto, en la segunda mitad de la campaña, y pudimos empezar a luchar de verdad por las posiciones en las que teníamos que estar", observó el 'aussie'.

"Ha sido un año de aprendizaje y crecimiento para mí, como persona y como piloto", resumió tras la presentación de la nueva KTM, y ahora mira hacia lo que viene. "Espero poner en práctica lo aprendido en 2023. Hay muchas cosas que me gustaría cambiar y hacer de forma diferente, pero también otras que me gustaría mantener como están".

Este sutil equilibrio entre lo que hay que mantener y lo que hay que cambiar es lo que expresa también, en otras palabras, su jefe de equipo. Francesco Guidotti, que le conoce bien por haber trabajado ya con él en Pramac, parece no haber descifrado aún realmente el misterio de Miller. "Nunca sabes qué esperar de Jack", explicó a la web oficial de MotoGP. "¡No le llaman 'Thriller' por casualidad! Jack es Jack. Puede hacerlo todo o nada al mismo tiempo. Está casi todo en sus manos, pero intentaremos apoyarle en todo lo que podamos".

Haciendo hincapié en que "siempre ha sido perfecto" en su implicación con el equipo, el director del equipo comentó, sin embargo, la necesidad de un cambio de comportamiento: "Cuando alcanzas un cierto nivel, siempre es una cuestión de enfoque mental, por lo que necesita ser realmente bueno, consistente e inteligente para adoptar el enfoque mental adecuado esta temporada. Hay que olvidarse de todas las especulaciones sobre el mercado de pilotos".

Pero, ¿cómo olvidar la 'silly season' cuando eres Jack Miller y siempre te has desenvuelto en tu carrera deportiva con contratos de un año? El #43 sabe que en esta campaña tendrá que demostrar su valía, y sin demora, a riesgo de quedarse fuera de la parrilla de la categoría reina. Sobre todo, tendrá que evitar cometer errores y ser más regular.

Con un solo podio el año pasado, el piloto oceánico vio cómo sus jefes ponían mala cara ante ciertas caídas, sobre todo en Austin y Valencia, donde la victoria no parecía imposible. Sin embargo, terminó 2023 orgulloso de haber demostrado a los críticos que estaban equivocados, ya que algunos vaticinaban que habría perdido su puesto antes de cumplir su segunda temporada. Sin embargo, ahora se enfrenta a la fecha límite de su contrato, y con ella a la incertidumbre de lo que le espera en el futuro. Para Guidotti, depende de sí mismo demostrar que realmente pertenece al equipo oficial de KTM.

"Está en una fase de su vida en la que tiene que tomar una gran decisión. Está en sus manos", dice el italiano. "Tiene casi 30 años y para un piloto es todavía es bastante joven si quiere seguir compitiendo a un cierto nivel, pero, como él mismo ha dicho, los jóvenes llegan rápido, así que este año tiene que comportarse de una manera que quizás no haya hecho nunca".

La casa de Mattighofen, sin embargo, aún no parece pensar en el futuro. Recientemente, Pit Beirer comentó que la prioridad de la marca europea era centrarse en sus cuatro pilotos, sin pensar en la moto extra que intentaron tener en 2023. Al hilo de qué pasaría si Pedro Acosta es más rápido que Binder y que Miller, el ex piloto alemán comentó que gestionarían la situación si Binder hacía podios y el murciano era más rápido, sin llegar a nombrar a Miller.