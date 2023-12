KTM responde a Ducati por las concesiones: "Se retratan como los grandes mártires"

El nuevo sistema de concesiones que MotoGP tendrá en la temporada 2024 sigue dando mucho que hablar. Tras el pasado Gran Premio de Valencia, el Mundial confirmó la información que ya había adelantado Motorsport.com durante la gira asiática, y detalló que las marcas serían divididas en cuatro rangos en función de los puntos conseguidos en la clasificación general, con diversos privilegios o restricciones para cada apartado.

Aunque es un sistema que se revisará dos veces por temporada, el primer formato de concesiones establece que Ducati esté en el rango superior, el A, por el cual no podrá disponer de wild cards en la próxima campaña y tendrá menos neumáticos para los test. No habrá ningún fabricante en el B, mientras que KTM y Aprilia se encuentran en el C, donde tendrán 50 gomas y 6 wild cards más que los de Borgo Panigale. Y por último, Honda y Yamaha estarán en el D, gracias a lo cual gozarán del máximo de gomas, podrán hacer tests con pilotos titulares, tendrán un motor y una mejora aerodinámica extra, y el desarrollo de las unidades de potencia será libre.

Este formato, que pretende ayudar especialmente a las marcas japonesas y evitar que la marca de Borgo Panigale tenga una excesiva ventaja, está generando muchas opiniones. Desde Ducati, la principal afectada, habló Gigi Dall'Igna, su director general. Aunque el reputado ingeniero veneciano se mostró a favor del sistema de concesiones impulsado por MotoGP, también remarcó que no entendía por qué Aprilia y KTM contarán con más ventajas que ellos.

Desde la casa de Noale, su CEO, Massimo Rivola, entendió las quejas de Ducati, pero se limitó a decir que su mayor preocupación es que los costes del Mundial suban por esta novedad del reglamento técnico. Sin embargo, en Mattighofen sí han optado por responder a la marca que está dominando con mano de hierro el campeonato. Pit Beirer, director deportivo de KTM en MotoGP, ha abordado el asunto en una entrevista concedida a 'Speedweek', y ha señalado que Ducati está jugando el papel de mártir.

"Los fabricantes se dividen ahora en cuatro grupos, en función de sus resultados. Y si tienes algunos puntos, puedes obtener más o menos "concesiones" en el futuro durante la temporada en curso", empieza explicando Beirer. "Por el bien del campeonato, y porque obviamente ayuda al promotor, Dorna, estuvimos de acuerdo. Ahora queremos dar a los competidores japoneses la oportunidad de alcanzar a los líderes".

Para Beirer, es justo que Ducati no tenga pilotos invitados dada su presencia en la parrilla: "Si hay ocho Ducati, no veo por qué necesitan una novena moto de wild card en la parrilla. Aunque Ducati apenas tiene que aceptar pérdidas con el nuevo reglamento, ahora se están retratando como los grandes mártires".

Pit Beirer

Sin embargo, el dirigente alemán reconoce el mérito de los de Borgo Panigale y el hecho de que hayan conquistado el deseo de tres equipos privados para elegir sus Desmosedici: "Ducati ha hecho un gran trabajo. Lo he mencionado mucho en mis entrevistas últimamente. En este entorno, encontraron poco a poco como socios a tres equipos satélite que se decidieron voluntariamente por este producto".

Más allá de Ducati, Beirer también habla de Honda. Y es que, aunque esté por la labor de que tanto la marca del ala dorada como Yamaha se acerquen de nuevo a la parte delantera, el ex piloto de motocross cree que la estrategia de HRC desde el punto de vista económico no ha sido la mejor.

"Honda ganó una carrera en 2023, nosotros no. ¿Por qué no obtenemos nuevas concesiones? Honda debería haber invertido el dinero en tiempo para desarrollar la moto en lugar de en sueldos de los pilotos", dice de forma tajante.

Por último, hay que resaltar que, al estar en el rango C de concesiones, KTM podrá hacer hasta tres sesiones de test en circuitos del Mundial. Beirer confirma que una de esas pistas será la de casa, el Red Bull Ring: "Todo el mundo en Spielberg habla siempre del GP de casa de KTM, pero nunca se nos ha permitido probar allí de forma privada en los últimos tres años, desde que perdimos las concesiones. Ahora hemos reservado los primeros días de test para mayo", finaliza.