KTM dejará que la pista establezca al líder entre sus pilotos en MotoGP 2025

KTM es la primera fábrica de MotoGP que ya tiene su alineación de pilotos completa para la temporada 2025. La casa de Mattighofen ya sabe que contará en pista con cuatro pilotos muy fuertes, repartidos entre su escuadra oficial y la del Tech3, que pasará a tener más apoyo directo, dejando de ser GasGas.

Con cinco años en la categoría reina a sus espaldas, Brad Binder cuenta con dos victorias y nueve podios con la marca austriaca. Enea Bastianini, que llegará desde Ducati, ha ganado cinco veces, mientras que Maverick Viñales suma diez triunfos con tres marcas diferentes (Yamaha, Suzuki y Aprilia). Y, por otra parte, aunque es el único que aún no ha probado las mieles del éxito en MotoGP en su año de rookie, nadie duda de que Pedro Acosta representa la joya de la corona del futuro del Mundial, siendo uno de los talentos más fuertes.

Estos cuatro pilotos se encuentran actualmente entre el cuarto y el séptimo puesto de la general, lo que da la imagen de un grupo bastante homogéneo, sin un líder que se imponga de manera clara hasta que todos se enfrentan en las mismas condiciones. Por ello, Pit Beirer, director de KTM Motorsports, se niega a designar a alguien como la referencia de cara a la próxima temporada: es en la pista donde eso se decidirá.

"Hemos hablado con los cuatro pilotos sobre cómo vamos a trabajar en el futuro. Vamos a suministrar cuatro motos idénticas", empezó explicando el alemán. "Esto empieza con una fase previa: intentaremos emparejar a cada piloto con la gente que le gustaría tener a su alrededor, y luego realmente les proporcionaremos motos iguales para empezar la temporada".

"No queremos anunciar un líder de equipo por el momento. Les hemos dicho que el rendimiento [en pista] lo dictará. Todos tendrán todo nuestro apoyo", prometió el ex piloto de motocross, que resumió el escenario para KTM de la forma más sencilla posible: "No está en nuestros planes proporcionar piezas nuevas solamente a un piloto. Por otro lado, puede ocurrir que haya una pieza nueva, que represente una mejora, y que sólo podamos fabricarla para un piloto, entonces el que esté mejor situado en la clasificación lo recibirá".

"El líder será el primero de nuestro grupo en la clasificación, luego estará el número dos, luego el número tres. No será la organización clásica, con un garaje para el equipo oficial y otro para el satélite, en la que el equipo de fábrica tendría el material primero, y luego el satélite. Conseguir ese material va a depender de los pilotos", finalizó.