KTM confirma la incorporación de Di Giannantonio para la temporada 2027

A primera hora fue el equipo VR46 quien lanzó un video de despedida del piloto romano, que ha defendido los colores de la escudería que lleva el nombre de Valentino Rossi desde hace dos temporadas y media, y que este año lidera el despliegue de Ducati: Diggia figura el tercero en la tabla general, con solo 16 puntos menos que Jorge Martín, el líder del campeonato, y con un margen de 24 puntos sobre Marc Márquez (quinto), el segundo mejor colocado de quienes compiten sobre una Desmosedici.

Precisamente el buen nivel exhibido por Fabio Di Giannantonio desde el último tramo de 2023, cuando corría enfundado en el mono de Gresini, ha sido la clave que le permitirá convertirse en piloto de fábrica de la compañía de Mattighofen. Allí se encontrará con el menor de los hermanos Márquez, que habrá seguido una ruta similar a la suya después de haber celebrado el subcampeonato el pasado ejercicio. Los dos sustituirán a Pedro Acosta y a Brad Binder, cuyo futuro parece no tener espacio en MotoGP, y ambos han firmado "un contrato multianual", incida el comunicado de KTM.

A sus 27 años, Fabio Di Giannantonio acumula dos victorias en la categoría de las motos pesadas, además de otras tres en las clases inferiores. Un bagaje discreto pero muy a tener en cuenta, sobre todo por la regularidad que ha alcanzado recientemente. Precisamente ese salto adelante es el que el propio corredor ha resaltado en el emotivo video en el que da las gracias a su todavía estructura por todo el cariño que le han dado.

"Nunca me he encontrado tan bien en un equipo. Me lo habéis dado todo, y todas estas cosas positivas que me están pasando ahora mismo son gracias a vosotros", reconoce un emotivo Diggia, en la secuencia, gravada en mayo, concretamente el día en el que el #49 comunicó su marcha con vistas a 2027. "Yo no era esta persona, no era este piloto, y si he podido dar este paso adelante ha sido gracias a vosotros", añade el italiano, que apenas puede dejar de sollozar.

"Fabio ha dado un paso importante para convertirse en uno de los pilotos más consistentes de cabeza en MotoGP", explica Pit Beirer, Director de KTM Motorsports en el comunicado. "No podemos poner en duda su velocidad ni su compromiso para ofrecer el mejor rendimiento. Es un gran compañero de equipo y una excelente persona, que sabemos que se integrará fácilmente en nuestro proyecto Red Bull KTM Factory Racing. Durante nuestras conversaciones, nos impresionó su pasión por dar el máximo dentro y fuera de la pista, y creemos que el próximo capítulo juntos será emocionante e inolvidable. Bienvenido, Fabio".

Con la pareja de la estructura oficial de KTM ya cerrada, solo quedan ya diez puestos en la parrilla de MotoGP por cubrir, por más que la mayoría de ellos ya tienen identidad. Honda incorporará a Fabio Quartararo y promocionará a Diogo Moreira, ambos en el equipo oficial; mientras que David Alonso recalará en el LCR, donde debería formar pareja con Johann Zarco, siempre que le francés se recupere de la lesión en su pierna.

En Trackhouse ultiman la renovación de Raúl Fernández y esperan darle la bienvenida a Enea Bastianini, a la vez que Tech 3 probablemente reúna a un corredor experimentado como Luca Marini, y le coloque al lado un novato, seguramente el australiano Senna Agius. Pramac, que cuenta con Toprak Razgatlioglu promocionará a Izan Guevara. Mientras que VR46 anunciará en su momento a Fermín Aldeguer y, seguramente, a Nicolò Bulega.