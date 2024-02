KTM ve a Brad Binder con más confianza de cara a MotoGP 2024

En una temporada 2023 dominada por Ducati, Brad Binder fue el único piloto que opuso cierta resistencia a los de Borgo Panigale. Aunque el piloto de KTM no ganó ninguna carrera larga -sus dos únicas victorias llegaron en las sprint de Termas de Río Hondo y Jerez-, consiguió cinco podios y el cuarto puesto en la general.

Y más allá de que KTM confía en meterse en la lucha por el título en 2024, Francesco Guidotti, director del equipo oficial, cree en el sudafricano más que nunca, sobre todo porque le ha visto adoptar un enfoque "ligeramente diferente" este año, para llevar las cosas al siguiente nivel.

"Cada vez que llega a un punto [determinado], como el año pasado, cuando fue cuarto -su mejor clasificación en un Mundial-, quiere subir un peldaño más, y para ello siempre hay que cambiar ciertas cosas", explica el italiano. "Lo que cuenta es la combinación [del] 'feeling' del piloto con la moto que le proporcionamos. Tenemos que encontrar la mejor combinación posible para luchar constantemente por el Top 3".

Guidotti piensa que el "enfoque mental y la confianza en sí mismo" de Binder están mejorando constantemente, gracias a una integración cada vez más estrecha con KTM, en vísperas de su quinta temporada en MotoGP: "Creo que ahora tiene más confianza en nuestra moto y en la gente que le rodea, y por supuesto necesita tener más confianza en sí mismo. Más que su velocidad, nos demostró en el test de Sepang que su enfoque es un poco diferente".

En cuanto a su pilotaje, el #33 espera hacerlo mejor en clasificación después de haber mostrado ya signos de progreso en 2023, que atribuye principalmente a una RC16 que se ha vuelto más eficiente. El de Potchefstroom cree que puede seguir progresando en este aspecto, y también espera poder conservar mejor sus neumáticos.

"Para mí, la gran cosa a mejorar sería, en primer lugar, hacer la clasificación un poco mejor", detalló el sudafricano. "Eso ayudaría mucho, porque es mucho más fácil cuando empiezas con los dos o tres primeros, y no estás atrapado en el grupo. Es algo en lo que me gustaría mejorar".

"La otra área es que me gustaría gestionar mejor mis neumáticos, podría marcar una gran diferencia. Para nosotros, es importante terminar las carreras con tanto neumático como nuestros rivales, si no más. El año pasado tuve la sensación de que teníamos más problemas. Ese es un aspecto en el que probablemente tengo que trabajar: ser igual de rápido pero un poco más suave con los neumáticos. Si puedo mejorar eso, confío en que me dará muchas más oportunidades de estar fuerte para luchar al final de la carrera", finalizó Binder.