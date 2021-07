KTM apoyará el desembarco de Petrucci en el Dakar

El equipo Tech3 KTM tendrá una alineación completamente nueva en 2022. Remy Gardner ya ha sido confirmado por el conjunto francés, mientras que Raúl Fernández subirá a MotoGP y seguirá formando pareja con el australiano, tal y como pudo saber Motorsport.com. La llegada de los dos pilotos de Moto2 obligará a Danilo Petrucci a buscar un nuevo destino y podría estar lejos del Mundial.

El italiano confesó hace unas semanas que no tiene intención de marcharse al WorldSBK y que preferiría pasarse al Dakar. La posible llegada al mundo de los raids podría permitirle seguir ligado a KTM, el fabricante de motos más laureado en el famoso rally por más Honda haya ganado las dos últimas ediciones, poniendo fin a 18 años de dominio de la marca de Mattighofen.

El director general de KTM Motorsport, Pit Beirer, está "absolutamente" dispuesto a darle una moto a Petrucci en el Dakar: "En primer lugar, quiero decir que todavía tenemos trabajo por hacer en este paddock, no ha terminado, no cerraremos esta etapa sin haber triunfado juntos", dijo el ex piloto alemán a Motorsport.com.

"Es un gran objetivo a nivel personal. Es una buena persona, nos gusta mucho, nos gusta trabajar con él. Nos gusta su padre porque lo conocemos desde hace muchos años, desde que trabajaba en KTM. Así que si quiere hacer un raid, seguro que seremos compañeros".

A pesar de un difícil comienzo de temporada con la RC16 y de la posibilidad de que la aventura con KTM solo dure un año en MotoGP, Petrux está satisfecho de su relación con la marca austriaca, que le fichó para la presente temporada antes del inicio de la campaña de 2020, cuando Ducati le comunicó al piloto de Terni que no seguiría en el equipo oficial.

"Creo en KTM, porque han confiado en mí desde el principio de la temporada pasada; no tengo un plazo para hablar con ellos, pero estoy muy agradecido", dijo Petrucci después de la carrera de Assen, reiterando que su prioridad es MotoGP aunque está muy interesado en el Dakar: "Si hay la posibilidad, seré el primero en querer seguir en MotoGP. Cada vez pienso más en el off-road, porque es donde empecé".

"Hasta los 15 años practicaba el motocross y a menudo decía que mi sueño era correr el Dakar, los raids. Soy bastante mayor para el MotoGP, pero bastante joven para el Dakar. Tal vez haya llegado el momento de hacerlo. Nunca soy más feliz que cuando me subo a una moto, desde una de MotoGP hasta las de tierra. Es mi mayor pasión".

