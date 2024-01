KTM ve "decisiones muy inteligentes" de cara al reglamento de MotoGP 2027

El reglamento técnico del Mundial de MotoGP cambiará en 2027, y una de las principales novedades consistirá en la reducción de la cilindrada del motor, de 1.000cc a 850cc. Además, el campeonato también pasará a utilizar combustibles 100 por 100 sostenibles a partir de ese año, mientras que se cree que se introducirán cambios importantes en las actuales normas aerodinámicas.

Durante la presentación del equipo Tech3, equipo satélite de KTM, a principios de esta semana, Pit Beirer, director de KTM Motorsports, ofreció una actualización de cómo iban las discusiones sobre la normativa técnica de 2027 entre MotoGP y los fabricantes.

"Creo que se han tomado algunas decisiones muy inteligentes para el reglamento del 2027", dijo para empezar en un encuentro con la prensa, en el que estaba Motorsport.com. "Quizás, [con] alguna que otra idea, deberíamos discutir si no tendría sentido hacer los cambios incluso antes".

"Pero en general, [sobre] quitar un poco la tecnología extrema que está influyendo en el estilo de pilotaje, deberíamos quitar algo para devolver las herramientas un poco más al piloto, para decidir cuándo frenar, cuándo adelantar, cómo gestionar la carrera, cómo gestionar el neumático delantero...", continuó.

"De cara al 2027, reducir la cilindrada del motor, deshacernos de los dispositivos de salida [holeshot], limitar el tamaño aerodinámico de los alerones y demás, todas son decisiones correctas, seguro. Así que creo que todo el mundo es consciente de lo que está pasando, y todo va por el buen camino".

Pit Beirer

Pit Beirer se mostró, además, positivo sobre el estado actual de MotoGP, pero admitió que la categoría "debe tener mucho cuidado" para no engrosar el calendario mucho más allá de los 22 grandes premios programados inicialmente para la temporada 2024.

"El campeonato me parece estupendo, de lo contrario no estaríamos aquí", añadió. "Disfrutamos mucho. La llegada de las carreras al sprint ha duplicado el número de pruebas. Pero realmente nos encanta porque creemos que damos este extra al público y a los espectadores que vienen a las carreras. Y todo el mundo en casa ve las carreras el sábado, en lugar de las clasificaciones".

"Pero debemos tener mucho cuidado [de no] sobrepasar el límite, y no oculto que, sobre nuestra cifra deseada para el total de carreras, vemos un límite que llega a un número alrededor de 18, no 22. Pero es un Mundial, así que queremos participar. No nos vamos a quejar mucho por ello, pero tenemos sobre la mesa la información de que claramente preferiríamos tener dos o tres carreras menos, pero con el mismo formato", detalló.

"No cuestionaría las carreras al sprint. Creo que son muy buenas para este deporte. Si ves la mayoría de las carreras en las que tenemos una gran pelea, y lo que pasa en los medios de comunicación, cómo informan todos sobre MotoGP, creo que es un deporte increíble, y sólo tenemos que seguir haciendo las cosas bien", finalizó.

Sin embargo, se esperan cambios en el calendario de 2024, tras las noticias de que el Gran Premio de Argentina está en seria duda debido a los recortes de gastos en el país impuestos por la nueva administración de Javier Milei.