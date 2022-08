KTM anuncia el fichaje de Pol Espargaró para correr con GasGas-Tech3

Cargar el reproductor de audio

Hervé Poncharal, propietario de la estructura francesa Tech3, satélite de KTM, confirmó en una rueda de prensa oficial celebrada en Austria, que Pol Espargaró correrá la próxima temporada en el nuevo equipo GasGas-Tech3, que competirá con el prototipo RC16 e idéntico material que los pilotos oficiales de Mattighofen.

"Hace unos años había un joven campeón de Moto2 que se sumó a MotoGP con Tech3 (entonces con Yamaha), su nombre es Pol Espargaró, tuvimos unos años maravillosos descubriendo la clase reina. Es un luchador y un jugador principal en el programa KTM, me complace anunciar que vuelve a la familia y será el embajador perfecto para la marca GasGas, bienvenido de vuelta. Estoy encantado con el proyecto, con la ayuda de Pol no podemos comenzar con mejor pie. Tengo muchas ganas ya de que llegue noviembre", explicó Poncharal poco después de explicar, junto a Pit Beirer, director deportivo de KTM, y Hubert Trunkenpolz, CEO de GasGas, que la próxima temporada el segundo equipo del fabricante austríaco correrá con los colores de la marca española, ya presente en Moto2 y Moto3 asociado a Aspar.

Espargaró, que corrió cuatro años con KTM, regresa a la órbita naranja tras dos frustrantes temporadas en Repsol Honda, donde no ha podido cubrir las expectativas que se habían marcado.

De momento, el equipo GasGas ha hecho público uno de sus dos pilotos, aunque Pierer introdujo una nota de dramatismo al asegurar que mantenían la puerta abierta a que siguiera el portugués Miguel Oliveira.

"El regreso de Pol es una gran noticia, es el piloto que asumió el riesgo al inicio con KTM y le doy la bienvenida de nuevo", dijo Beirer, quien pidió un poco más de tiempo para dar a conocer al segundo corredor, dejando la puerta abierta al portugués.

"Estamos repitiendo básicamente la oferta que le hicimos, le mantenemos informado, sabemos que no es la opción más fácil, quizá no entendía lo que le ofrecíamos al principio, pero ahora con este nuevo proyecto encima de la mesa puede entender que le damos un papel de piloto de fábrica", dijo en referencia a Oliveira, aunque todo apunta a que Miguel ha firmado ya un contrato con Aprilia para correr en el equipo RNF y que se dará a conocer a partir del 1 de septiembre, ya que por motivos contractuales no puede hacerlo antes.

Lo más probable, ahora mismo, es la continuidad como piloto en el equipo Tech3 del australiano Remy Gardner, que este año debuta en la clase reina con maquinaria austríaca tras ser campeón del mundo de Moto2 en 2021.

Pese a que en GasGas aseguran que pones nombre del equipo y la moto, y que entran como constructores "somos equipo de fábrica GasGas con una moto GasGas", dijo Trunkenpolz, lo cierto es que a medio plazo todo el material será idéntico al de KTM.

"A corto plazo esta es la base y lo tenemos claro, primero tenemos que dar un paso más allá en la competición, pero en el futuro no lo sabemos. De momento tenemos que mantenernos dentro del reglamento y a corto plazo serán motos idénticas", confirmó Pierer.

