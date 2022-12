KTM admite que subió a varios pilotos a MotoGP "demasiado pronto"

Cargar el reproductor de audio

KTM ha sido una de las fábricas que más polémicas ha tenido que afrontar en los últimos años. La gestión de sus pilotos fue duramente criticada por diversas y abundantes voces en el paddock de MotoGP, y en los dos últimos mercados de fichajes han dejado salir a tres pilotos recién promocionados a la categoría reina.

El primero fue Iker Lecuona, al que le dieron la oportunidad de pasar a la clase de los mayores en 2020. Dos temporadas después, la fábrica decidió cesar su relación con el español, que encontró refugio en WorldSBK. Sin embargo, la ausencia de resultados y palmarés por parte del valenciano evitó que se levantaran grandes críticas, más allá del entorno nacional.

Pero la situación se tornó muy delicada en 2022. La casa de Mattighofen decidió subir a sus dos pilotos de Moto2 a MotoGP: Remy Gardner y Raúl Fernández. Ambos ascendían como campeón y subcampeón del mundo de la clase intermedia en 2021, y su juventud les auguraba una larga trayectoria sobre las motos de 1.000cc.

Pero el cuento de hadas se volvió una pesadilla más pronto que tarde. Los austriacos tardaron poco en acusar a Gardner de "falta de profesionalidad", y aunque el australiano dijo haber cumplido con todos los objetivos que se le habían marcado, terminó quedándose sin sitio en la categoría.

Raúl Fernández tampoco corrió mejor suerte. Al igual que su compañero, no consiguió los resultados esperados, en un difícil primer año de adaptación a una RC16 que no rindió al nivel de campañas anteriores.

Según diversas fuentes, el madrileño no tenía intención de subir a MotoGP en 2022, después de haber estado solo una temporada en Moto2, pero los de KTM no le habrían dejado alternativa. Una vez en la clase reina, el equipo tomó la decisión de no renovar su contrato.

A diferencia de Gardner, Fernández pudo encontrar acomodo en las filas del RNF, que se estrenarán como estructura satélite de Aprilia en 2023. Sin embargo, el #87, tuvo que buscar refugio en otros campeonatos, y el próximo año debutará en WorldSBK [un patrón bastante similar al de Lecuona].

Además, KTM también presenciará la salida de otro de sus pilotos 'de siempre'. Miguel Oliveira, que pasó por todos los escalones del mundial con los austriacos, y siendo el piloto con más victorias y podios de la fábrica en MotoGP, decidió marcharse para 2023, después de que el equipo le ofreciese perder su condición de piloto oficial y devolverlo al Tech3.

Para cubrir esa vacante en el equipo de Hervé Poncharal, KTM contará con los servicios de Augusto Fernández, vigente campeón del mundo de Moto2 con la casa europea. "Si entras en la categoría de MotoGP estás bajo presión", dijo Pit Beirer, director deportivo de KTM, en declaraciones exclusivas a Motorsport.com.

El balear tendrá que conseguir resultados muy pronto, porque en caso contrario podría perder su asiento. No es ningún secreto que KTM le tiene reservada una RC16 a Pedro Acosta, e incluso llegó a haber rumores que apuntaban a una posible promoción del murciano en 2023.

"Pero no queremos hablar ahora de lo que Pedro [Acosta] puede hacer el año siguiente y si está preparado para ir a MotoGP", añadió Beirer.

El dirigente hizo autocrítica, y admitió que se había precipitado al promocionar a sus pilotos: "Personalmente, creo que hemos llevado a demasiados pilotos grandes a pasar de Moto2 a MotoGP demasiado pronto".

"Por lo tanto, hacer una segunda temporada en Moto2 no tendría por qué ser perjudicial para algunos pilotos. Incluso Marc Márquez estuvo dos años", comentó. "Creo que las cosas fueron un poco rápido de más en nuestra escalera: Rookies Cup, Moto3, Moto2... esos jóvenes talentos pasaron por estas categorías como cohetes, pero luego MotoGP es otro mundo".

Beirer aseguró que KTM no tiene intención de dejar sin moto a Augusto Fernández para 2024: "No tenemos en mente sustituir a Augusto [Fernández] después de un año. Es más bien una motivación para mantener a Pedro tranquilo y desarrollarlo como un futuro talento".

"Es un diamante en este paddock, eso está claro, pero creo que no hay que precipitarse en subirlo a MotoGP".

En 2023 darán la bienvenida a otros dos nombres en sus filas. Jack Miller cubrirá la plaza de Oliveira en el box oficial, mientras que Pol Espargaró, con amplia experiencia en Mattighofen, vuelve a KTM para liderar la estructura satélite.

