Honda fue la única marca que no ganó carreras en 2022, terminando en el último lugar de la clasificación de constructores de MotoGP. El equipo oficial, ese al que tradicionalmente se ha considerado la mayor superpotencia del paddock, no pasó de la novena plaza, de las 12 existentes. El piloto mejor colocado en la tabla fue Marc Márquez (13º) quien, además, solo puntuó en diez de los veinte grandes premios celebrados como consecuencia de las lesiones que no le dejaron tranquilo.

En conjunto, el negativo papel de Honda el pasado año desencadenó una profunda reestructuración con vistas a 2023. Tanto a nivel de pilotos, con la llegada de Joan Mir al garaje patrocinado por Repsol y la Alex Rins, a la estructura satélite, como en el ámbito técnico. Seguramente, la novedad más interesante en ese sentido es la contratación de Ken Kawauchi como nuevo responsable técnico (manager), en sustitución de Takeo Yokoyama, que a partir de ahora se encargará de tutelar al plantel de ingenieros que Honda tiene en Japón.

"HRC ha fichado a Ken Kawauchi como manager técnico aprovechando la retirada de Suzuki del Mundial", confirmaba Alberto Puig, team manager de HRC, en una entrevista con Motorsport.com.

"El fichaje responde a una serie de circunstancias que se han combinado", añadía Puig, antes de advertir que "tampoco pretendemos que él solo resuelva todos los problemas de la moto".

Confirmada la noticia, Motorsport.com trató de conocer el perfil del nuevo técnico para entender qué puede aportar a Honda, y la mejor forma para conseguirlo es a través de quienes, hasta hace un par de meses, fueron sus compañeros en Suzuki.

"Estoy muy feliz por el fichaje de Kawauchi por Honda", explica Alex Rins, ex de Suzuki y ahora en las filas de LCR-Honda. "Ken fue una pieza clave en el proyecto Suzuki. Ayudó a crear la moto y a evolucionarla hasta ser campeones del mundo y a ganar la última carrera. Estoy encantado de volver a tenerle al lado en este nuevo reto".

Ken Kawauchi, recibiendo el trofeo por la primera victoria de Suzuki tras su retorno a MotoGP Photo by: Kevin Wood / Motorsport Images

Si alguien conoce bien a Kawauchi es Manu Cazeaux, ingeniero de pista de Rins los últimos años y que antes lo fue de Maverick Viñales, desde el regreso de Suzuki a MotoGP, en 2015.

"Desde mi punto de vista, es un fichaje difícil de evaluar porque no sé exactamente cuales son las necesidades de Honda ni lo que deja de hacer Takeo", explica Cazeaux, que en 2023 estará de nuevo con Viñales, esta vez en Aprilia.

"Lo que puedo decir es que, por su trabajo en Suzuki, por lo menos conmigo y como yo entiendo las carreras, es una persona con una grandísima experiencia, de 360 grados. O sea, que domina varios sectores; desde el chasis hasta la electrónica, pasando por todos los puntos, como el motor o neumáticos. Conoce bien todas las áreas de la moto. Ken ha trabajo siempre en las carreras, no tiene experiencia en otros sectores, y creo que a Honda le puede aportar esto. Su experiencia, conocimientos y su modo de gestión, que en Suzuki demostró que es un método que funciona. Entiende cuáles son las demandas de los pilotos y las trasmite a la fábrica para que allí puedan reaccionar y desarrollar la moto según las necesidades reales. Es una persona que ha demostrado tener un buen dialogo y que ha sabido trabajar con otras nacionalidades sin problema. Creo que es un buen fichaje", augura el argentino.

Otro que ha trabajado codo con codo con Kawauchi es Frankie Carchedi, el ingeniero de pista con el que Joan Mir se encasquetó la corona hace tres años, cuando la compañía nipona volvió a celebrar un Mundial, dos décadas después.

"Su fichaje por HRC es una muy buena noticia", celebra el británico. "Ganó el Mundial de 2020 con Joan, de modo que sabe exactamente qué se necesita para lograrlo. Ha sido director técnico de una de las fábricas más pequeñas de MotoGP, si no la más pequeña, y eso significa que tiene un enorme conocimiento a nivel técnico. Pero también es consciente de la importancia del factor humano en la victoria. Creo que puede acelerar la adaptación a Honda de Joan, porque conoce perfectamente su estilo de pilotaje, aquello que necesita y, en definitiva, será una cara conocida. Hubiera sido una pena que ninguna fábrica en el paddock se terminara beneficiando de su conocimiento”, valora Carchedi, que en 2023 estará con Fabio Di Giannantonio en Gresini-Ducati.

Claudio Rainato fue los últimos años el ingeniero de datos de Mir, de modo que conoce perfectamente quién es y qué puede aportar el nuevo técnico de Honda.

"Es el hombre adecuado en el momento adecuado", resume Rainato, que en 2023 ejercerá en el Mooney VR46-Ducati. "Ken tiene una gran experiencia como coordinador técnico, lo que permite una cooperación prolífica entre los desarrollos que se llevan a cabo en la fábrica y las necesidades de los equipos de carreras. Respeta las ideas de todos y es capaz de contener el lado europeo del garaje de planteamientos salvajes. Por su perfil, probablemente no aportará ninguna fórmula o idea mágica, pero sí un método de éxito. El enfoque de pequeños pasos que ha seguido en Suzuki podría ser el camino que puede sacar a Honda de la crisis en la que se encuentra, y con su cara de póquer será capaz de enfriar el garaje cuando convenga. También podría ser un gran aliado de Mir, puesto que su relación es muy buena. Fue un invitado permanente en las barbacoas en casa de Joan, en Andorra, durante la pandemia", desvela Rainato.

Francesco Munzone, ingeniero de rendimiento en Suzuki los últimos años, y que en 2023 ejercerá de ingenio de pista en el equipo MV Agusta de Moto2, conoce bien a Kawauchi.

"Con la experiencia que ha adquirido en Suzuki puede aportar un nuevo concepto de comunicación entre el grupo de ingenieros japoneses y el grupo de ingenieros europeos. Una mejor integración de las personas, tanto en pista como en la fábrica. Al final, la clave es esa: recopilar la información adecuada en pista para transmitirla después a la fábrica, de la manera más fiel posible. Puede sacar provecho de su experiencia en Suzuki para sacar partido de las herramientas que ya tienen en Honda, y utilizarlas de forma distinta”, valora Munzone.

La conclusión es que, con Kawauchi, Honda ganará capacidad de síntesis para identificar y simplificar lo que necesita la moto, y que una de sus principales virtudes es la interpretación. Con él, Honda espera optimizar el funcionamiento de la cadena de transmisión que comunica a los corredores y el grupo humano que trabaja con ellos, en los grandes premios, con la base de HRC en Tokio. Un engranaje que en los últimos años se ha desengrasado.