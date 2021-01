Jorge Martín (Madrid, 29/1/1998) debutará esta temporada en la clase reina del Mundial de MotoGP de la mano de Ducati, que le ficho para hacerle correr en su equipo satélite, el Pramac, donde dispondrá de una Desmosedici GP 2020, idéntica, inicialmente, a la de los pilotos oficiales de la fábrica italiana.

Campeón de la Red Bull Rookies Cup en 2014 y campeón del mundo de Moto3 en 2018, Martín sólo ha estado una temporada en Moto2 y con solo 23 años, que cumple a finales de mes, se convertirá en uno de los debutantes del año, junto a Enea Bastianini y Luca Marini, campeón y subcampeón, respectivamente, de la clase media el pasado año.

Antes del ansiado debut, que tras la cancelación del test de Sepang no llegará hasta los ensayos de Qatar, ya en el mes de marzo, Martín ha querido iniciar sus entrenamientos para preparar la temporada, y ha dispuesto de una imponente Ducati Panigale V4 R de SBK para poder girar cuatro días, dos en Cartagena y los dos últimos en el Circuito de Almería.

Tras este último entrenamiento, el corredor madrileño atendió a Motorsport.com vía telefónica para explicar cómo lleva ser ya piloto de MotoGP.

-¿Cómo han sido las primeras sensaciones al manillar de una Ducati, aunque no sea la MotoGP?

“Las sensaciones han sido muy buenas, lo afronté con bastante respeto porque nunca había pilotado una SBK, no sabía cómo iba a ser, la veía muy grande y con mucha potencia. Tuve que hacerle el rodaje a la moto y ahí tuve mi tiempo para empezar poco a poco y adaptarme, cuando aprendí un poco cómo iba me puse en tiempos competitivos y ha ido muy bien, la verdad. Estos días he podido entender también algunos sistemas que no tenía en Moto2, como son el antiwheelie o el control de tracción, y estoy muy contento, con ganas de seguir trabajando”.

-¿De dónde surgió la idea de pedir una Panigale V4 y ponerte a entrenar en circuito?

“En el momento en que firme con Ducati les dije que necesitaba una moto para entrenar. Era importante tener un punto medio entre Moto2 y MotoGP, sobre todo en el tema de la potencia, y con la Ducati V4 R tengo la combinación perfecta para aprender. Tiene mucha potencia pero el chasis no es muy rígido, es una moto que te da mucha información y sensaciones”.

-Más que la moto, que no es con la que vas a correr este año, ¿estos primeros entrenamientos te sirven para tener las primeras sensaciones de ser ya piloto de MotoGP? ¿Te has hecho a la idea?

“Sí, la mentalidad cambia, cuando te subes a esta moto ya ves que todo pasa mucho más deprisa y entiendes que tienes que cambiar algunas cosas en la forma de entrenar, enfocarme en otros detalles que hasta ahora no contemplaba. Sobre la moto estos días lo pensaba, el sueño se va convirtiendo en realidad y ya falta menos para la primera carrera, en Qatar”.

Jorge Martín, Pramac, Ducati Panigale V4 R, Circuito de Almería Photo by: Pramac (redes sociales)

-¿En qué momento tuviste claro que este año ibas a correr ya con los grandes del motociclismo?

“Desde principios de 2020 había fábricas que me querían y ya vas viendo que se van cumpliendo los pasos para hacer realidad tu sueño. Cuando decidí ir a Ducati fue el momento en el que te das cuentas, pero ya antes me esperaba subir de categoría este año, tenía opciones. El día que cerré el acuerdo con Ducati fue el momento más feliz de mi vida”.

-¿Crees que este punto crucial de tu carrera llega en el momento justo?

“Creo que sí, la verdad es que, en mi opinión tengo el nivel necesario. En Moto2 demostré ser muy competitivo, quizá en alguna carrera me faltó un pelín de experiencia con la moto, pero cuando he tenido la moto por la mano he estado peleando por podios y victorias, así que estoy muy tranquilo conmigo mismo y confiado con lo que viene”.

-¿Que significa para un piloto de carreras correr para una marca como Ducati?

“Para mi Ducati es pasión, sentir lo que estás llevando, esta moto y esta fábrica para mi significan mucho. Recuerdo que mi padre corría en el Jarama con la 748 hace un montón de años y es un gran sentimiento. Además creo que es la moto más bonita, no solo en MotoGP, también los modelos de calle. La Panigale me parece una moto preciosa. La relación con los directivos también está siendo muy buena y con Pramac va a ser como estar en una familia, y para mi eso cuenta mucho”.

-Por el equipo de Borgo Panigale han pasado grandes pilotos, pero solo Casey Stoner ha logrado ganar el título, y de eso hace ya tiempo (2007). ¿A qué crees que es debido?

“No te podría decir porque yo no he estado dentro, desde fuera, aunque creas que sabes no conoces ni el 20% de lo que pasa, así que no puedo opinar. Creo que han pasado grandes pilotos por Ducati, pero también han coincidido con (Marc) Márquez todos estos años y aunque la moto creo que estaba al nivel adecuado, lo más complicado era ganar a Márquez, más que cualquier otra cosa. Personalmente espero, a medio plazo, tener mi oportunidad. Creo que no tengo que tener prisa, ir aprendiendo poco a poco y ojalá me llegue la oportunidad de poder luchar por ganar el título”.

-De todos esos grandes pilotos que han pasado por Ducati, ¿vas a tomar alguno de referencia, ya sea por método o estilo de pilotaje?

“Es difícil, en estos momentos el piloto de referencia que ha habido en Ducati es (Andrea) Dovizioso y seguramente se utilice su información en muchas pistas. Pero cada año las cosas son diferentes, los neumáticos también, y todo cambia. Espero poder aprender mucho de mi compañero, creo que (Johann) Zarco es uno de los pilotos más fuertes de la parrilla, tiene un gran potencial. Así que tengo ganas de aprender de él y de mejorar”.

-Por las restricciones sanitarias, el pasado año el Mundial fue completamente atípico, y este año vamos camino de lo mismo. ¿Un campeonato ‘raro’ va a beneficiar nuevamente a las sorpresas y/o a los debutantes?

“No lo creo, lo beneficioso para un rookie que necesita su tiempo es una temporada normal, con sus 19 o 20 carreras, sus test durante el año y rodar el máximo. A ver cómo funciona este año y cuándo podemos entrenar, de momento hemos perdido tres días de test y es una pena. Debo aprovechar cada oportunidad que tenga para entrenar, como he hecho estos días con mi Panigale”.

-De momento, que se sepa, no te has subido a la GP20, por tanto estás un poco a ciegas, ¿qué tipo de moto esperas encontrarte cuando llegues a Qatar?

“No, no me he subido, estoy muy a ciegas y no tengo ni idea. Desde Ducati me han dicho que vaya con la mente muy abierta, que la moto es muy diferente a la que he utilizado estos días (la Panigale V4 R), así que me espero una moto rígida, de carreras, que es a lo que estoy acostumbrado. Ahora que he girado con esta moto no me da ya tanto respeto el momento de subirme a la MotoGP como antes. Seguro que será bestial la potencia y la frenada, pero yo soy un piloto que necesita una moto rígida para poder ir rápido y creo que con la Ducati me sentiré a gusto”.

-Cuando te acuestas cada noche y cierras los ojos, ¿cuáles son tus propósitos para 2021, con qué sueñas, cuál es tu objetivo para el debut en la clase reina?

“A ver, yo sueño a largo plazo, no para este año, al final quiero objetivos realistas y que pueda conseguir. El objetivo más lógico es ser rookie del año, al final es con los únicos pilotos con los que llego en igualdad de condiciones, sin experiencia y con la misma moto. Es con ellos con los que me tengo que comparar. Un objetivo realista, aunque complicado, es acabar el Mundial en el top 10. Se puede hacer, aunque habrá que trabajar mucho para conseguirlo, creo que es el objetivo con el que tengo que soñar”.

Pulsa en 'Versión completa' al final el artículo si aquí no te aparece el reproductor del podcast