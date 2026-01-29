Exclusiva: Jorge Martín ultima su fichaje por Yamaha para los dos próximos años
Según ha podido saber Motorsport.com, Yamaha y Jorge Martín tienen apalabrados los detalles que convertirán al español en piloto oficial de la marca de los diapasones durante el periodo 2027-2028 del Mundial de MotoGP.
Esta maniobra sigue a la anunciada por esta plataforma esta misma mañana, y que provocará que Fabio Quartararo deje la tropa de Iwata para recalar en el taller de fábrica de Honda. De esta forma, Jorge Martín pondrá fin el año que viene a su paso por Aprilia, que le incorporó con vistas a 2025 y 2026, después de que Ducati optara por promocionar a Marc Márquez el año en que el #89 se acabó proclamando campeón del mundo (2024).
Si el fichaje del Diablo por Honda entraba perfectamente dentro de la lógica, habida cuenta de las tiranteces existentes entre él y la ejecutiva de Yamaha, la incorporación de Martín seguramente pillará a más de uno a trasmano. Sobre todo, después de que el año pasado intentara firmar por HRC ya para este 2026, una operación que no se pudo concretar por el bloqueo de Aprilia, que se negó a dejarle ir.
"Estamos valorando todas las opciones que tiene Jorge encima de la mesa", se limita a responder Albert Valera, representante del piloto, en conversación con Motorsport.com.
Una vez firme el acuerdo, algo que debe producirse en breve, Martín, que hoy mismo (jueves) celebra su 28 cumpleaños, desembarcará en el equipo oficial de Yamaha cumplidos los 29, y se subirá a la tercera moto distinta en tres años, después de dejar la Ducati de Pramac (2024), y de completar dos ejercicios con Aprilia (2025 y 2026). El primero de ellos quedará marcado, probablemente, como el más difícil de su etapa como profesional debido al cúmulo de lesiones que ha ido acumulando, y que le han impedido adaptarse a la RS-GP.
Jorge Martín no tomará parte en el test de Sepang, pero estará en el box de Aprilia Racing
De hecho, ‘Martinator’ ni siquiera podrá rodar esta próxima semana en los ensayos de Sepang (martes a jueves), al no haberse recuperado de las dos últimas operaciones que se le practicaron, este mismo invierno, con el objetivo de mitigar las molestias que tenía en el escafoides izquierdo y la clavícula derecha, y que arrastraba desde la caída que sufrió durante el Gran Premio de Japón de la temporada pasada.
Ese fue el último infortunio de un campeonato para olvidar, en el que sufrió el accidente más grave de su carrera, en Qatar, y en el que fue baja durante la mayor parte de las carreras (solo disputó siete).
Recuperarse físicamente, la prioridad
Martín viajará este mismo domingo hasta Malasia, para seguir de cerca el test y participar en el acto de presentación del Mundial, que tendrá lugar los días seis y siete de febrero, pero su lugar en la pista lo ocupará Lorenzo Savadori, el probador de Aprilia, que será el encargado de acompañar a Marco Bezzecchi en esta primera toma de contacto de 2026.
A la espera de que Yamaha haga el anuncio oficial sobre la llegada de Martín, la incógnita se centra ahora en saber quién le acompañará en el taller. Alex Rins, actual compañero de Quartararo no parece estar en condiciones de poder retener ese asiento, a menos que ofrezca una versión muy mejorada de lo visto en él en 2025.
