"Jorge Martín estaba seguro de que iba a morir tras Qatar", confiesa su novia

Jorge Martín "estaba seguro de que iba a morir" tras su grave accidente en su intento de comenzar la temporada 2025 con unos grandes premios de adelanto, en Qatar, después de haberse lesionado ya hasta en dos ocasiones durante la pretemporada. El propio campeón del mundo de MotoGP en 2024 ya había confirmado en su vuelta que temió por su vida en aquel incidente, que le dejó con hasta once costillas rotas y un neumotórax, pero ahora su pareja, la influencer María Monfort, ha revelado cuán duros fueron aquellos momentos para el español.

La campaña 2025 será de infausto recuerdo para 'Martinator', tal y como se está viendo en el documental realizado por el Mundial de MotoGP, 'From Hell to Heaven' ('Del cielo al infierno'). El de San Sebastián de los Reyes pasó de ser campeón de la categoría reina en 2024 a no salir de un bache continuo en su debut con Aprilia.

Martín se lesionó en el primer test de la pretemporada, en Sepang, y cuando estaba preparándose para volver a la acción, en la cita inicial del curso en Tailandia, volvió a sufrir una caída entrenando, que le dejó fuera de juego hasta Qatar. "Jorge me llamó cuando estaba en el hospital, y pude hablar con él. Él empezó a llorar, y luego yo comencé a llorar, y fue solo drama", empieza recordando Monfort en el documental tras lo sucedido en Sepang, en febrero.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, también participa en la pieza para narrar cómo afrontó la segunda lesión de Martín, entrenando el día antes de viajar a Buriram: "Hablé con él alrededor de la hora del almuerzo. Decía que todo estaba bien". Dos horas pasaron entre que el madrileño se puso en contacto por última vez con el italiano, antes de sus dos últimas tandas en pista, hasta que volvió a hablarle para comunicarle la lesión, el momento más difícil: "Me llamó y le dije... Tuve un mal presentimiento cuando vi esa llamada, y le dije: 'No me digas que te has caído'".

La moral de Martín empezó a minarse, sobre todo por tener que retrasar su regreso a las pistas hasta el GP de Qatar. Cita que no iba mal hasta que volvió a caerse en la carrera del domingo, sufriendo lesiones que pusieron en peligro su vida, algo de lo que el campeón de 2024 era plenamente consciente.

"Sabía que algo no iba bien. Estaba muy asustada", recuerda Monfort sobre cómo vivió el accidente en el que Martín fue golpeado por Fabio Di Giannantonio. "Entré en la habitación, y de repente vi a Jorge. Él me vio, y empezó a llorar mucho. Y dijo: 'No sé qué va a pasar, pero te amo, te amo, te amo'. Y luego yo comencé a llorar mucho".

"Estaba sufriendo mucho, estaba llorando mucho. Estaba muy asustado. Siempre me dice que cuando entré en la habitación para verlo por primera vez, él estaba seguro de que iba a morir", detalló la española, dando fe de la gravedad de una situación que mantuvo al #89 un par de semanas en Qatar hasta que pudo volver a España.

Tras ello, llegó el lío conocido de su deseo de liberarse del contrato con Aprilia a finales de esta temporada, que finalmente no se materializó. El español no pudo volver a la acción hasta el GP de la República Checa, y en medio de una complicadísima adaptación a la RS-GP, por falta de rodaje, volvió a lesionarse en la carrera al sprint de Japón, tirando a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. Martín pudo volver en Valencia, sobre todo para el test del martes, y ya se encuentra preparando un 2026 que será vital para él, para recuperar sensaciones y volver por sus fueros.