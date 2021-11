Martín: "Venía con miedo a este circuito y ahora me veo con opciones de podio"

El joven corredor de Ducati sufrió el pasado mes de abril una caída en Portimao que le llevó a pensar en dejar las motos, fracturándose varios huesos, pasando por el quirófano y afrontando una recuperación lenta y dolorosa que sigue sin acabar de completarse.

Pese a todo ello, Jorge Martín ha completado un excelente fin de semana y se ha encaramado hasta la cuarta posición en la clasificación del Gran Premio del Algarve, en el que saldrá desde una óptima segunda fila.

“La verdad que no me esperaba para nada estar aquí, he mejorado bastante desde el viernes, estoy ganando mucha confianza y creo que en cuanto a ritmo no estoy lejos, así que en la carrera espero pegarme y aguantar”, con los de delante.

Martín es un especialista a una vuelta rápida, como lo atestiguan las tres poles que acumula en su año de rookie y que siempre sale desde las primeras filas. Pero hacerlo en este circuito tiene, para él, un valor especial.

“Tiene más valor y me demuestra mucho a mí mismo la fuerza mental que puedo llegar a tener y creo que esto es muy bueno de cara al futuro”, dijo.

“Venía aquí con miedo, porque tenía miedo, no quería venir, pero poder afrontar ese miedo y poder superarlo es importante, más que nada, porque afrontarlo puedes afrontarlo, pero puedes seguir teniéndolo”, explicó el madrileño.

“Y ahora, la verdad, lo tengo casi olvidado. Sí que es verdad que esa curva en concreto, donde me caí, cuando hoy por ejemplo en el crono que he intentado entrar a tope y he visto que se me ha movido un poco, pues me he ido un pelín largo en vez de meterla como tenía que meterla ahí, pero está claro que salir el cuarto es increíble”.

“En cada entrenamiento estoy más cerca, lo importante es que voy mejorando, voy entendiendo la categoría y pese ser una pista difícil para mí solo estoy a dos décimas de la pole, que esto es lo más importante”.

Pese a sentirse fuerte, Martín es consciente de que la victoria estará muy cara este domingo en Portimao.

“La victoria está muy difícil. No descarto nada, porque siempre normalmente en el FP4 sufro bastante y luego en carrera soy capaz de poner un ritmo más rápido, creo que podemos hacer una gran carrera, espero pelear por el podio, esto sería lo principal. Aunque un top cinco o seis sería un buen resultado”.

Pese a que hasta ahora había reconocido que le hacía especial ilusión el título de rookie del año, Martín aseguró este sábado que no quiere pensar más en eso.

“Sinceramente, no tengo ningún estímulo en eso, afronto el fin de semana como cualquier otro, intentando dar mi 100%, pero está claro que me fijo, me fijo dónde está él (Enea Bastianini, su rival por ese trofeo), donde estoy yo siempre en cada entrenamiento, pero no es algo que me tenga sin dormir”, aseguró.

Tras liderar toda la temporada esa clasificación, Martín se ha visto superado ahora por Bastianini en 5 puntos, aunque el español se ha perdido muchas carreras por la lesión de Portugal.

“Yo me he demostrado a mí mismo y a la gente lo que soy capaz y poco más tengo que decir. En un fin de semana tan complicado poder estar peleando y siendo competitivo ya es más que suficiente”, zanjó Jorge, que saldrá nueve posiciones por delante de Bastianini.

