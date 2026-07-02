Jorge Martín y su objetivo: "Lo importante era llegar cerca al parón veraniego"

Jorge Martín dice que liderar la clasificación de MotoGP después del Gran Premio de los Países Bajos es en gran medida irrelevante para él, e insiste en que su prioridad sigue siendo volver a estar en plena forma y comprender por completo la Aprilia.

El español pasó a lo más alto del campeonato con un tercer puesto en Assen, mientras que el hasta entonces líder de la general, Marco Bezzecchi, se retiró en la vuelta 2 tras una caída. Esto marca un cambio notable en la lucha por el título, con el italiano habiendo liderado la clasificación desde la primera ronda de la temporada y cediendo brevemente el primer puesto solo tras la carrera sprint de Austin, en marzo.

El cambio también llega justo antes del ecuador de la campaña, con el Gran Premio de Alemania en Sachsenring del próximo fin de semana siendo la undécima cita de 22. Sin embargo, el campeón de 2024 dijo que le satisface poco encabezar el campeonato, ya que aún no ha desplegado todo su potencial por dos razones clave.

"Realmente no me importa ser primero, segundo o tercero. En este punto del campeonato, no es realmente importante", dijo tras Assen. "Es mejor ser primero que quinto, eso seguro. Pero la cuestión es que no estoy al 100% físicamente, sufrí bastante con la espalda este fin de semana. No estoy al 100% con la moto".

"Así que solo toca agachar la cabeza, intentar encontrar esa condición física, esas sensaciones con la Aprilia. No sé dónde está el límite. Así que intentaremos seguir luchando para alcanzar ese máximo y estar preparados para las últimas carreras de la temporada".

Aunque Martín dijo a principios de este año que por fin había empezado a sentirse en sintonía con la RS-GP, después de atravesar una racha brillante en mayo, desde entonces ha matizado esa postura, afirmando que todavía está tratando de mejorar su configuración base. Además, una serie de caídas durante el año han comprometido su estado físico, aunque él ha minimizado repetidamente las preocupaciones al respecto.

No obstante, con cinco podios, incluida una victoria, en los primeros 10 grandes premios, ha sido uno de los pilotos más constantes sumando puntos en 2026.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Vincent Jannink / ANP / AFP via Getty Images

"Era importante llegar cerca [del liderato de la general] al parón veraniego", explicó. "Así que esto es lo más importante, porque sé que las segundas partes de la temporada normalmente son realmente buenas para mí. Siento que todavía estoy en un proceso con Aprilia para intentar conocer [la moto]".

"Fue bonito conseguir el liderato, pero todavía es un largo camino. Tenemos que ir carrera a carrera. Si tenemos la oportunidad al final, lucharé por ello. Y espero que, aunque realmente no confío en las estadísticas, jueguen un buen papel para mí".

Aunque se esperaba que los dos pilotos de Aprilia dominaran la temporada, la lucha por el campeonato sigue muy abierta de cara al GP de Alemania. Martín está solo siete puntos por delante de Bezzecchi en la clasificación, con Fabio di Giannantonio otros nueve tantos por detrás, como la mejor de las Ducati, sobre un Marc Márquez en modo remontada. Además, los ocho primeros pilotos están separados por solo 63 puntos en la tabla.

Preguntado sobre si hay algún rival en particular al que deba vigilar, el de San Sebastián de los Reyes dijo: "Hay muchos rivales, estamos en MotoGP. Hay seis, siete pilotos que pueden luchar por un campeonato. Así que intentaré centrarme en mí mismo, tratando de ser mejor en cada carrera. Y si lo hago así, entonces, con suerte, tendré la oportunidad de luchar al final. Quizá Ai Ogura, quizá Marc Márquez, quizá Bezzecchi, quien sea, intentaré luchar hasta el final".

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