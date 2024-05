Martín: "Si no me quieren, daré mi talento a otras personas"

Jorge Martín está dejando claro cuánto quiere el segundo asiento del equipo oficial de Ducati para la temporada 2025 de MotoGP. Desde principio de temporada, la casa de Borgo Panigale está buscando el nombre de quién acompañará a Pecco Bagnaia en su escuadra de fábrica, y el vigente subcampeón del mundo se ha postulado para ello desde las primeras citas del año, tras haber optado a realizar ese movimiento en 2022, aunque entonces el elegido fue Enea Bastianini.

Así, el de San Sebastián de los Reyes lo ha dado todo para alcanzar su deseo de vestir de rojo en el futuro, con un arranque de campaña fulgurante. Con cinco victorias en 10 carreras tras cinco grandes premios en 2024 (ganó las sprint de Qatar, España y Francia y las carreras principales de Portimao y Le Mans, donde también hizo la pole), Martín lidera la general de MotoGP con holgura, con 38 puntos sobre Bagnaia y 40 sobre Marc Márquez.

De esta forma, el #89 poco más puede hacer para convencer a la plana mayor de la firma italiana de que confíe en él. Sin embargo, la entrada de Márquez entre los candidatos tras su rápida adaptación a la Desmoseidici GP23, por la que ya está llamando a la puerta de la victoria, ha complicado la perspectiva del madrileño.

Sin embargo, Martín sigue siendo consciente de su actual nivel, como confesó tras ganar el duelo a tres bandas el pasado domingo en el Circuito Bugatti. Y, ante los medios en la rueda de prensa, volvió a incidir en que no tiene "nada que demostrar", y que si no le quieren "por cualquier razón que desconocemos", no tendrá problemas en ofrecerse a otros asientos de la parrilla de la clase mayor.

"Creo que no tengo nada que demostrar", empezó diciendo el español, en declaraciones recogidas por la web de MotoGP. "Creo que, sobre mi futuro, puedo decir que las cosas que pasen en las próximas carreras no cambiarán [nada]. Aunque gane, aunque me caiga, creo que ya he hecho lo que tenía que hacer y estoy muy contento con mi rendimiento", comentó, teniendo claro que lo que pase en estas carreras no cambiará mayormente la decisión de Ducati, que pretende anunciar al afortunado alrededor del GP de Italia en Mugello, la primera semana de junio.

"Seguro que es importante, creo que a lo mejor [la decisión] estará más clara, pero no creo que cambie. Soy el mismo piloto que ayer, el mismo piloto que el jueves. Así que tienen que tomar una decisión, creo que ya han elegido y, sea lo que sea, será bueno. Realmente quiero ir al equipo oficial de Ducati, pero si no me quieren, por cualquier razón que desconocemos, entonces daré mi talento a otras personas", siguió para finalizar un Martín que también cree que la decisión ya se ha tomado, aunque en la fábrica italiana siguen manteniendo que tiene que reflexionar al respecto.

Uno de los grandes responsables de elegir entre Martín, Márquez y Bastianini será Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, que al término del GP de Francia afirmó que lo ocurrido en la carrera larga del domingo haría la decisión "más difícil, seguro".