Jorge Martín: “En un año o año y medio creo que pelearé por el podio en MotoGP”

El corredor madrileño fue uno de los invitados de la primera entrega de ‘Por Orejas’, el podcast en español de Motorsport.com en el que periódicamente se analizará la actualidad del Mundial de MotoGP.

Aunque la relación que todavía mantiene con KTM en Moto2 no le permite extenderse demasiado en aquello que le sugiere el que será su debut en la categoría de las motos pesadas de la mano de Pramac, Martín no puede esconder la alegría que le recorre el cuerpo al hacer realidad su sueño.

“Desde que eres pequeño, todo el trabajo que haces está enfocado a llegar a MotoGP. Y no es una casualidad haber llegado; hemos hecho bien el trabajo”, cuenta Martín en ‘Por Orejas’.

“Llegar a MotoGP es lo máximo. Miro la parrilla que me encontraré el año que viene y no me creo que vaya a estar allí. La mitad de ella está formada por campeones del mundo, y eso impresiona un poco”, añade Martín, que a pesar del lógico respeto ante el reto que se le presenta, está convencido de poder hacer un buen papel con el paso de los kilómetros: “Al final, con el mismo trabajo y la misma metodología creo que en un año o un año y medio estaré peleando por el podio”.

El #88 desembarcará en la clase reina con un contrato que le vinculará a Ducati hasta 2022, y con el mejor material disponible; esto es una Desmosedici idéntica a la que emplearán Pecco Bagnaia y Jack Miller, la pareja de corredores que habitarán el garaje de la escudería oficial de la marca de Borgo Panigale. Entre eso y la igualdad que hay a día de hoy en MotoGP, no había mejor momento que este para dar el gran salto.

“La igualdad mecánica que hay ahora mismo es lo que permite que llegue un piloto como Binder y sea capaz de ganar una carrera. Años atrás, cuando subías a MotoGP, lo hacías con una moto satélite que te limitaba un poco. Por eso nuestro objetivo era llegar con una moto oficial, que es lo que hemos conseguido. Queríamos que a nivel técnico hubiera esa igualdad para que sea mi trabajo el que me posicione donde me corresponda”, relata Martín.

El español sufrió un gran revés al contagiarse de coronavirus hace algunas semanas y verse obligado a perderse las dos pruebas en Misano. Eso, y el abandono que sufrió en Montmeló por una avería, le ha alejado mucho de la pelea por el título.

A las puertas de la décima parada del calendario de este fin de semana en Le Mans, Martín ocupa el quinto puesto en la tabla general, a 71 puntos del líder, Luca Marini: “Voy a correr con la intención de dejar Moto2 a mi mejor nivel y tratar de ganar alguna carrera más –ya lo hizo en Austria–. Luego, llegaremos a Portugal y veremos cómo estamos”.

