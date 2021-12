Jorge Martín inquieta a Miller

El impresionante debut en MotoGP de Jorge Martín ha puesto en alerta a Jack Miller. Aunque el madrileño sólo pudo participar en 14 de las 18 carreras por una grave caída en Portimao, el #89 se llevó el título de rookie del año.

Tras el largo parón por las lesiones sufridas en su accidente en el Gran Premio de Portugal, el piloto del equipo Pramac llegó a ganar una carrera en Austria. Además, hizo otros tres podios y logró la pole en cuatro ocasiones.

En la última cita de la temporada en Valencia acabó segundo, por detrás de Pecco Bagnaia y por delante de Miller –en el primer triple de Ducati en MotoGP–, demostrando que será alguien a tener en cuenta en 2022.

Si Martin sigue mejorando, la presión sobre Miller para continuar en el equipo oficial Ducati será enorme. El australiano, que renovó a mitad de año, acaba contrato en 2022. Al corredor de Townsville le sorprendió la impresionante temporada de debut del de San Sebastián de los Reyes.

"Es un piloto muy completo. Y eso me pone nervioso", admite Miller. "Esta moto no es fácil de conducir. Tiene su propio carácter. Todos los debutantes me ponían nervioso porque cada vez eran más rápidos. Jorge hizo un muy buen trabajo. Fue muy profesional en su enfoque, lo que no fue mi caso cuando llegué a MotoGP".

Para el #43 no fue fácil aceptar que sus compañeros de marca en los equipos satélites fueran más rápidos en algunos momentos de la temporada.

"Ahora sé cómo se sintieron Dovi (Andrea Dovizioso) y Petrucci cuando los adelantaba", bromea el australiano. "No es una buena sensación, definitivamente no. Espero que estos debutantes sigan cogiendo un poco de ritmo".

"Pero por otro lado, me motiva para trabajar en mí mismo y a ser mejor piloto", zanjó Miller, que acabó su primera temporada de rojo en la cuarta posición del campeonato con dos victorias.

2003 1 / 69 Foto de: Ducati Marlboro Team #65 Loris Capirossi 2 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #12 Troy Bayliss 3 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2004 4 / 69 Foto de: Ducati Corse #65 Loris Capirossi 5 / 69 Foto de: Ducati Corse #12 Troy Bayliss 6 / 69 Foto de: Ducati Corse 2005 7 / 69 Foto de: Ducati Corse #65 Loris Capirossi 8 / 69 Foto de: Ducati Corse #7 Carlos Checa 9 / 69 Foto de: Kawasaki Racing Team #23 Shinichi Ito* 10 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto 2006 11 / 69 Foto de: Ducati Corse #65 Loris Capirossi 12 / 69 Foto de: Ducati Corse #15 Sete Gibernau 13 / 69 Foto de: Bob Heathcote Alex Hofmann* 14 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto Troy Bayliss 15 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto 2007 16 / 69 Foto de: Ducati Corse #27 Casey Stoner 17 / 69 Foto de: Ducati Corse #65 Loris Capirossi 18 / 69 Foto de: Ducati Corse 2008 19 / 69 Foto de: Ducati Corse #1 Casey Stoner 20 / 69 Foto de: Ducati Corse #33 Marco Melandri 21 / 69 Foto de: Ducati Corse 2009 22 / 69 Foto de: Ducati Corse #27 Casey Stoner 23 / 69 Foto de: Bridgestone Corporation #69 Nicky Hayden 24 / 69 Foto de: Ducati Corse Mika Kallio* 25 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto 2010 26 / 69 Foto de: Ducati Corse #27 Casey Stoner 27 / 69 Foto de: Ducati Corse #69 Nicky Hayden 28 / 69 Foto de: Ducati Corse 2011 29 / 69 Foto de: Ducati Corse #46 Valentino Rossi 30 / 69 Foto de: Ducati Corse #69 Nicky Hayden 31 / 69 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2012 32 / 69 Foto de: Ducati Corse #46 Valentino Rossi 33 / 69 Foto de: Ducati Corse #69 Nicky Hayden 34 / 69 Foto de: Ducati Corse 2013 35 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 36 / 69 Foto de: Ducati Corse #69 Nicky Hayden 37 / 69 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2014 38 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 39 / 69 Foto de: Ducati Corse #35 Cal Crutchlow 40 / 69 Foto de: Ducati Corse Michele Pirro* 41 / 69 Foto de: Ducati Corse *Invitado 2015 42 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 43 / 69 Foto de: Ducati Corse #29 Andrea Iannone 44 / 69 Foto de: Ducati Corse Michele Pirro* 45 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto 2016 46 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 47 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #29 Andrea Iannone 48 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro* 49 / 69 Foto de: Ducati Corse *Sustituto Héctor Barberá* 50 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Sustituto 2017 51 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 52 / 69 Foto de: Ducati Corse #99 Jorge Lorenzo 53 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro* 54 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Invitado 2018 55 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 56 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #99 Jorge Lorenzo 57 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Álvaro Bautista* 58 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Sustituto Michele Pirro* 59 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Invitado 2019 60 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 61 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #9 Danilo Petrucci 62 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Michele Pirro* 63 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *Invitado 2020 64 / 69 Foto de: Ducati Corse #04 Andrea Dovizioso 65 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #9 Danilo Petrucci 66 / 69 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2021 67 / 69 Foto de: Ducati Corse #43 Jack Miller 68 / 69 Foto de: Ducati Corse #63 Francesco Bagnaia 69 / 69 Foto de: Ducati Corse