Una infección en la mano operada condiciona a Martín

El chico de Pramac-Ducati tomó la decisión de pasar por el quirófano para subsanar los problemas que le causaba el estrangulamiento de los nervios en el túnel carpiano de la mano derecha, algo que provocaba que se le durmiera la mano y perdiera sensibilidad a la hora de frenar.

Tras la operación, que se llevó a cabo en Módena el lunes 6 de junio, Martín reapareció en Sachsenring el pasado fin de semana. "Estoy peor de lo que imaginaba tras la operación", admitió el madrileño, a quien los médicos le habían pronosticado una recuperación relámpago.

Pero lejos de ir a mejor, Jorge Martín se presentó este viernes ante los medios con una infección en la muñeca derecha, donde mostró un bulto justo en la cicatriz de la intervención “que supura pus”, dijo. Lo que está condicionando su desempeño sobre la moto.

"Ha sido un día en general positivo, en mojado me he encontrado muy cómodo, algo bueno, ya que en el fin de semana de Portimao, el último con lluvia, me encontré fatal. He llegado a ponerme entre los primeros, me he encontrado bien sobre la moto sin arriesgar mucho", resumió en el primer libre de la mañana, en condiciones en agua.

"En seco, por la tarde, hemos tardado en salir un poco más que el resto y nos ha condicionado salir con el neumático medio trasero, no era la mejor elección visto que todo el mundo lo hizo con la blanda. Espero un salto para mañana porque hemos quedado lejos de Pecco (Bagnaia), así que hay que mirar (los datos) para ver dónde mejorar. En general no estamos tan mal y estoy contento por cómo he ido en mojado".

Sobre la recuperación de su muñeca operada, Martín no estaba tan contento.

"Pues estoy mal porque se ha infectado la cicatriz de la operación, estoy tomando antibióticos desde ayer y me noto bastante débil, pero voy a tener que seguir tomándolos durante unos días. Es una contrariedad, pero es lo que hay".

En ese punto el corredor mostró la cicatriz.

"Los dos últimos días, con los viajes, quizá he cogido algo de suciedad y se ha infectado, me está supurando un poco, pero me están tratando y he mejorado un poco el dolor en la muñeca respecto a Alemania, donde sufrí mucho, y esto es positivo. Ahora hay que tener paciencia y curar bien la infección".