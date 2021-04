Jorge Martín: “Si quiero mejorar como piloto, estoy en el lugar adecuado”

Que Martín iba a ir rápido es algo que, más o menos, todo el mundo daba por sentado. Lo que pocos esperaban es que lo lograra tan pronto. En su primera parrilla en MotoGP salió como un cohete, remontando 10 posiciones en parrilla y rodando media carrera entre los ocho primeros.

El viernes, en su segundo gran premio con la Ducati, llegó a colocarse líder del FP2 dando vueltas solo, sin seguir rueda, marcando su propio ritmo y su personal time attack. Al final, el español acabó quinto y se coló directamente a la Q2.

“Cuando me preguntan si me esperaba todo esto, la verdad es que no sabía qué esperarme. Me subí a la moto por primera vez hace solo unas semanas, pero tengo claro que si quiero mejorar como piloto, estoy en el lugar adecuado”, dijo en referencia al Pramac-Ducati.

“Mi objetivo era acabar entre los 10 primeros para meterme en la Q2, pero sin duda no me esperaba un FP2 como este. Esperaba que la moto fuera más difícil, pero me permite mucho, la puedo exprimir, aprovechar los puntos fuertes y disimular los puntos débiles”, añade el de San Sebastian de los Reyes.

Además de ser un piloto muy explosivo en la salida o a una sola vuelta, Martín construyó el viernes un ritmo sólido pensando en el domingo.

“Sobre todo me he centrado por la mañana y al principio del FP2 en el ritmo, he sido competitivo y estoy contento. El objetivo para la carrera es cometer muchos menos errores que el pasado domingo, mantener el ritmo todas la vueltas, ese es mi objetivo sin mirar tanto la posición”, valoró Jorge.

Por unos segundos, muy pocos, el nombre de Martín apareció el top del FP2 cuando todos los pilotos se estaban jugando pasar el corte.

“Estoy muy orgulloso de haber estado primero, aunque sea solo unos pocos segundos, no muchos lo han conseguido. Acabar quinto en un FP2 significa que estoy progresando”.

Pese a sus buenas actuaciones, Martín no quiere lanzar las campanas al vuelo.

“La Q2 será otra historia, aunque hoy todos tiraron a tope, siempre en la cabeza te guardar un pelín para no caerte, solo que pueda salir desde las tres primeras filas, hasta el noveno, ya será un buen resultado para poder encarar bien la carrera”.

El de Ducati no quiere exagerar la foto de su éxito en este arranque de la temporada, y aunque no lo tiene como objetivo ya no descarta pisar podio este año.

“Hay que normalizar las cosas, cuando va mal no va tan mal y cuando va bien no todo es tan maravilloso, lo que estoy haciendo entraba dentro de mis previsiones, antes de conocer la moto no hacia ningún plan, pero ahora que la conozco sí me atrevo a pensar que este año pueda hacer un podio. No ahora, que no es mi objetivo, pero quizá en la segunda mitad del año. Estoy con pilotos con los que ya he competido a su mismo nivel. Si estoy aquí es porque lo merezco y he trabajo muy duro”, zanja un Jorge Martín que asegura preferir que le sigan llamando Martinator, pero que acepta su nuevo apodo de Cohete Martín.

