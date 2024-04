Cómo Jorge Martín ya ha demostrado que su 2023 no fue una casualidad

La temporada 2023 fue la de encumbramiento y confirmación para Jorge Martín en el Mundial de MotoGP. El piloto español ya era un nombre a tener en cuenta por muchos aficionados, especialmente después de haber ganado el título de Moto3 en 2018. Sin embargo, el hecho de haber perdido la batalla interna en Ducati por el asiento del equipo oficial frente a Enea Bastianini en 2022 dejó a algunos con alguna duda, o simplemente con ganas de más. Algo que fue lo que Martín ofreció el año pasado.

Tras un inicio de año a la expectativa, con ganas de reafirmarse desde su puesto en el Pramac Racing, el de San Sebastián de los Reyes logró cuadrar una segunda mitad de temporada excelsa para plantarle cara a Pecco Bagnaia y pelearle el título de la categoría reina. Y aunque acabara perdiéndolo en el GP de Valencia que cerró la campaña, lo hizo demostrando su poderío y su talento, y también su seguridad, prometiéndole a su equipo que les haría campeones en el futuro.

Más de Jorge Martín: MotoGP Por qué cree Jorge Martín que puede ser "imbatible" en MotoGP 2024

En ese propósito está precisamente envuelto el madrileño, y no le está yendo nada mal. A pesar de que tanto él como sus mecánicos continúan dándole vueltas al concepto de la Desmosedici GP24 tras una pretemporada con alguna duda y solventando algunos cambios de 'feeling' en comparación a la GP23, Martín ha empezado la campaña de una forma fulgurante. Con una pole y una victoria en la carrera al sprint de Losail y un imponente triunfo en la carrera larga de Portimao, ha llegado al primer pequeño parón de MotoGP 2024 como líder de la general, con 60 puntos.

Eso son tener 18 más que Brad Binder, segundo, 21 más que Enea Bastianini, tercero, 23 más que Pecco Bagnaia, cuarto, o 33 más que Marc Márquez, sexto, después de aprovechar el cero de estos dos últimos mencionados tras su accidente en el GP de Portugal. Los resultados ponen una sonrisa en la cara de todos los aficionados al #89. Pero lo cierto es que sus sensaciones dicen aún más, especialmente sobre cómo ha demostrado que su 2023 no fue casualidad, por cómo ha seguido mejorando y cambiando.

Uno de los aspectos más reseñables de la actuación de Martín del pasado año fue cómo superó sus propios errores, y aprendió de cada situación. Por ejemplo, se creyó que podía luchar por el título después del accidente de Bagnaia en Montmeló, y a partir de entonces dio un salto de rendimiento. Posteriormente, se vio lastrado por su caída en Indonesia, un día después de ponerse líder de la tabla de pilotos por primera vez, y por su fallo en la elección de neumáticos de Phillip Island. Ello le llevó a hacer dos cambios claves: a no arriesgar más de la cuenta cuando tenía un colchón suficiente en cabeza de carrera, y a elegir los mismos neumáticos que su rival por la corona para no equivocarse, por más que después hubiera problemas como los de la carrera larga de Qatar.

Jorge Martín

Este esquema de mejoras de Martín ya se ha visto en lo poco que llevamos de 2024. En Qatar, empezó el año por todo lo alto el sábado, su día fetiche, con una pole increíble y una victoria en la carrera al sprint. En ese sentido, el español tuvo claro que tenía que empezar dando un golpe en la mesa. Pero para el domingo, su estrategia de intentar gestionar gomas a principio de carrera resultó fallida. El de Pramac quiso empezar la prueba aguantando, pero se vio envuelto en una batalla con Binder, mientras que Bagnaia no dudó y apretó al principio, para ponerse líder a pesar de salir algo atrás, y gestionar después. ¿El resultado? El vigente campeón ganó y salió líder de la noche del desierto.

En la rueda de prensa de Portimao, a Binder y a Martín les preguntaron por esta estrategia de Pecco. "Yo pensaba que quizás sería mejor mantener la calma al principio en la carrera de Qatar, y parece que Pecco sabía cuál era mi estrategia y él se mostró más agresivo. Estar cerca y ponerse delante es importante, pero bueno. Yo pensaba que iba a estar delante, y en cuanto me quedé rezagado me resultó más difícil", dijo Jorge.

Lo cierto es que Martín tomó nota, y en Portugal llevó a cabo dos prácticas muy relevantes para Bagnaia. La primera, durante los entrenamientos. El madrileño ensayó mucho el ritmo de carrera, hasta tener el mejor de la parrilla junto a Márquez. Algo que suele hacer Pecco, que se suele dejar ver menos en las sesiones de ensayos libres, pero que el viernes de Portimao se vio algo rezagado por una dirección errónea en cuanto a puesta a punto.

Así, se llegó al domingo. Martín le robó la otra estrategia a su rival italiano: salió como un disparo, se puso delante del grupo y gestionó después su ventaja y los neumáticos Michelin, como Bagnaia en Qatar y con el ritmo que había ensayado, para ganar con autoridad sobre Bastianini y Pedro Acosta, después de haber mantenido a raya a Maverick Viñales.

Jorge Martín

El planteamiento de los fines de semana del español demuestra, por tanto, que por un lado sigue teniendo la fortaleza en cuanto a resultados con la que acabó 2023, pero que por otra parte continúa aprendiendo como hizo tras sus errores de la pasada campaña. Podría decirse que Martín en ese sentido es como una esponja: está enfrascado en un proceso de perfeccionamiento que de momento no tiene fin, sin querer no dejar nada al azar.

Y al piloto de 26 años no le pasa solo con los resultados en pista, sino también en el terreno mental que acompaña a la competición. Durante el invierno, Martín ha entrenado bastante en ese aspecto. Después de ganar en Portimao, un circuito en el que sufrió una dura lesión en 2021 donde "casi lo pierde todo", resumió perfectamente cómo está siendo este proceso.

"Estoy feliz, he trabajado mucho. Sobre todo me he centrado en los detalles que quizás otras veces dejo escapar porque me encuentro cómodo. Tenía dudas de mí, desde el año pasado tenía miedo a perder y por fin he vuelto a ganar. Junto con mi psicólogo hemos trabajado mucho estos meses para tener menos dudas y controlar las cosas, estando más tranquilos. Ahora sé en qué pensar durante la carrera, me sé hablar a mí mismo, antes me iba de las carreras, ahora me logro mantener centrado", explicó.

Está claro que queda mucho por ver de la temporada 2024 de MotoGP, y que en algún momento a Martín le sobrevendrán momentos complicados que tendrá que gestionar. Pero, de igual manera, es evidente que el español ha llegado a la pelea por la categoría reina para quedarse, como uno de los referentes, mientras sigue peleando por el asiento oficial de Ducati. 2023 no fue una excepción, y hay piloto para rato.