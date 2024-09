Martín: "Me he despistado y he pagado muy caro el error"

El piloto de Pramac pilló a trasmano al italiano en la arrancada, y se puso al frente del pelotón, por más que esa posición de privilegio no pudo mantenerla las 13 vueltas. Un error de pilotaje superado ya el ecuador de la prueba le hizo irse un pelín largo, un metro y medio o dos como mucho, lo suficiente para que por allí le metiera la moto Pecco Bagnaia, que sudó más de lo inicialmente esperado para comandar el grupo. A pesar del empuje del italiano, Jorge Martín se mantuvo en todo momento a menos de siete décimas del actual campeón, llegando incluso a colocarse a medio segundo en el último giro sin tener la posibilidad, eso sí, de intentar devolverle el adelantamiento.

Dos semanas después de cometer un error de bulto al leer mal las condiciones de pista, y entrar a cambiar de moto cuando simplemente tenía que copiar al resto, Martín volvió a dejar escapar un triunfo que había trabajado muy bien, con una arrancada antológica y unas primeras vueltas de vértigo. A pesar de ello, el madrileño se plantará este domingo como líder de la tabla general, con cuatro puntos de ventaja sobre Bagnaia.

"Me despisté, entré en esa curva un poquito más abierto de lo normal, casi toqué la línea blanca. He pagado muy caro el error que he hecho. Ese metro y medio fue suficiente para que Pecco me adelantara", resumió Martín, que atribuyó el despiste al mensaje que recibió en el cuadro de mandos, y que le alertó de haber superado los límites de pista.

"No pude mantener la concentración cuando me informaron de la advertencia de los límites de pista, y eso marcó la diferencia", reconoció el piloto de Pramac, que, sin embargo, se mostró en paz con el ritmo exhibido y con el hecho de no haber perdido de vista a su rival en ningún momento: "Luego me pude volver a acercar a Pecco, aunque me faltaron dos o tres vueltas para volver a intentarlo. En estas condiciones soy optimista con vistas a mañana".

Por aquello que se pudo ver en las sesiones de ensayo y confirmar en la sprint, Martín y Bagnaia están un peldaño más arriba que el resto de sus oponentes. El domingo, probablemente, esa diferencia aún aumentará algo más si tenemos en cuenta que los dos principales candidatos a pelear por el Mundial, se sienten más cómodos con los compuestos medios, la opción que debería ser mayoritaria, que con los blandos, los usados este sábado.

"En general, en mi caso todo funciona mejor con la goma media. De hecho, dudé mucho y creo que con la media habría ido mejor. Pero, al final, decidí hacer lo mismo que el resto", resolvió Martín.