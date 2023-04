Martín, contento con la Ducati: "Tenemos una base muy buena"

Cargar el reproductor de audio

Jorge Martín pudo cerrar de manera satisfactoria el pasado Gran Premio de Argentina de MotoGP. Tras el incidente con Marc Márquez en Portimao, el español llegaba a Termas de Río Hondo con más ganas si cabe de sumar puntos de cara al campeonato, algo que consiguió por partida doble. El sábado, en la carrera al sprint, el de Pramac consiguió finalizar en la octava posición, mientras que el domingo alcanzó la quinta tras superar a varios pilotos en la zona media.

Así, Martín acabó contento el fin de semana, no solo con lo ocurrido en el trazado argentino sino de cara a lo que le espera durante toda esta temporada 2023. Y es que el madrileño es consciente de que la base de su Ducati Desmosedici GP23, que un año más se ha demostrado como la moto a batir, es lo suficientemente buena como para seguir en la brecha en lo que resta de año.

De esta forma lo explicó Martín el domingo tras la carrera a varios medios, entre los que se encontraba Motorsport.com. "Tenemos una base muy buena, en seco iba muy muy rápido aquí, en Argentina. La mala suerte fue que cada entreno acabó siendo en una condición diferente y fue complicado para todos. Pero tenemos una base sólida que nos va bien en todos los circuitos. Así que estoy tranquilo, porque creo que en Austin podemos hacerlo muy bien", comentó.

El #89 pensaba ya en la cita de la semana que viene, el Gran Premio de Estados Unidos, aunque también profundizó en las sensaciones que tuvo en Termas: "Ha sido un resultado sólido después del año pasado, que me costaba bastante en agua. No sé por qué no tenía esa confianza. Pero he conseguido hacer una buena carrera. Saliendo un poco atrás, porque estaba duodécimo al principio, he podido poner un buen ritmo y con confianza hemos ido adelantando pilotos. Al final ha sido una quinta posición que creo que es muy buena de cara al campeonato y a la confianza para el futuro", dijo.

"Sobre todo, había que cuidar la rueda trasera. Desde el principio no había mucho agarre y notaba que había que gestionarla bastante. El ritmo dependía un poco del grip que tenías, a mitad de carrera iba muy muy bien, pero al final iba bastante fastidiado. Pero bueno, estoy contento con la posición, hemos conseguido buenos puntos", añadió.

Por último, Martín quiso referirse al estado de su tobillo, que avanza favorablemente y que debería estar en óptimas condiciones para Austin: "Está hinchado, al final son muchas operaciones ya en ese tobillo. Pero estoy bien. Quizás al 98 por ciento, pero está mucho mejor que cuando llegué a Termas el martes. Así que estoy contento, porque creo que en la próxima carrera estaré perfecto", finalizó.