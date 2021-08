Jorge Martín: “Necesito asimilar todo lo que estoy haciendo”

Martín estuvo luchando por el podio durante 21 vueltas en seco. Cuando apareció la lluvia, el de Pramac-Ducati entró a cambiar la moto junto con el grupo que iba en cabeza y remontó con la pista mojada hasta acabar en el podio.

“No puedo ni explicar la carrera porque estaría aquí dos días hablando. Ha sido increíble, al final parecía un videojuego con todos los adelantamientos que he hecho. Los demás pilotos parecía que iban parados”, explicó eufórico el español.

“Al principio de la carrera, en seco, tenía mucho ritmo y tenía claro que me escapaba, pero he hecho el adelantamiento para ponerme primero y me he ido largo. Ahí he perdido plazas, se me han sobrecalentado los neumáticos y me he ido un poco atrás”, explicó Martín sobre los primeros giros.

“Luego tenía problemas con la moto, se movía mucho el neumático delantero, tenía la sensación de que iba a estallar y llegaba Mir por detrás, pero tenía que aguantar y poco a poco he recuperado el ritmo”, continuó el madrileño.

“Poco a poco he ido recuperando y me he pegado con los de delante y se ha juntado el grupo cuando ha llegado la lluvia”.

“Cuando Marc ha entrado a cambiar de moto he pensado en quedarme en pista, pero al final he entrado. Me he hecho daño en el cambio de moto y luego en agua ha sido muy difícil de gestionar. He visto que se ha caído Marc, he tenido varios sustos y he pasado por meta el 11º. Lo veía imposible, pero los demás parecía que iban parados. He empezado a adelantar y ha sido brutal. No me esperaba acabar tercero”, reconoció Martinator.

“Tengo que asimilar todo esto: dos poles y dos podios en una semana es demasiado. Tengo que digerirlo con calma y entender todo esto que está pasando”, soltó el de Pramac.

(Antes de seguir leyendo, haz click sobre la imagen para ver las fotos de la carrera de MotoGP del GP de Austria 2021)

Para Martín esta es su séptima carrera en MotoGP, pero con la caída de Portimao y la lesión, es la cuarta en plenitud de condiciones, sumando ya tres poles y tres podios.

“Estamos sumando experiencia. He disfrutado mucho adelantando a Marc. Ha sido a principio de carrera, pero tener un mano a mano con un campeón como él me llena de orgullo. Al final he tenido un toque con Fabio, una lucha con Zarco. He aprendido mucho, llevo muchas carreras en el Mundial y cada vez tengo un poco más de experiencia”, reflexionó.

“Quería hacer podio en esta carrera y aquí estoy, y eso es para estar muy contentos”, zanjó el de San Sebastián de los Reyes.