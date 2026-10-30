MotoGP GP de Malasia

Jorge Martín, declarado 'apto' para el resto del GP de Malasia; Fernández, baja

Tras probarse en los primeros entrenamientos libres, en los que terminó vigésimo, Jorge Martín fue declarado 'apto' para el resto del Gran Premio de Malasia de MotoGP. Raúl Fernández, al contrario, no recibió el visto bueno.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 30 oct 2026, 5:01

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín tiene el visto bueno del equipo médico del Mundial de MotoGP, dirigido por el doctor Ángel Charte, para completar el resto del Gran Premio de Malasia en Sepang tras probarse de su lesión en los primeros entrenamientos libres, disputados en la mañana de este viernes.

El campeón del mundo de 2024 saltó a pista con el objetivo de entender si era capaz de pilotar su Aprilia de una manera mínimamente competitiva, a pesar de haberse fracturado el radio de su muñeca derecha hace menos de siete días, en su accidente en la carrera al sprint del Gran Premio de Australia.

El de San Sebastián de los Reyes no tuvo un entrenamiento fácil: sus molestias físicas fueron evidentes, sobre todo a la hora de realizar algunos movimientos cotidianos para un piloto, como ponerse y quitarse los guantes y el casco. A pesar de todo, el español fue capaz de completar un total de 12 vueltas en la FP1.

Los tiempos, eso sí, no fueron los más competitivos. Mientras que su rival por el título, Marc Márquez, salió a por todas desde el primer momento, liderando el entreno con un tiempo de 1:58.912, metiéndole casi medio segundo a sus perseguidores más cercanos, Martín solamente pudo ser vigésimo, parando el crono en 2:00.747, a 1.8 segundos de la cabeza y solamente por delante de Augusto Fernández, wildcard de Yamaha, e Iker Lecuona, sustituto de Fermín Aldeguer en Gresini.

Con todo, y después de que el doctor Charte estuviera pendiente de él durante toda la sesión, 'Martinator' fue declarado 'apto' para lo que resta de fin de semana, por lo que saldrá esta tarde a la Práctica de Sepang.

Raúl Fernández, 'no apto' pese a disputar los Libres 1

Peor suerte ha corrido Raúl Fernández, que no ha recibido el visto bueno definitivo por parte del equipo médico del campeonato. El corredor de Trackhouse recibió inicialmente un 'fit to review', es decir, el permiso para salir a los Libres 1 para comprobar luego su estado, es decir, la misma situación que Martín. Sin embargo, ya avisó el jueves de que estaba peor que en Australia de la fractura de dedos que había sufrido en Indonesia, y que ya en Phillip Island le obligó a retirarse antes de tiempo.

El de San Martín de la Vega salió a la FP1 y, en cuanto a tiempos, lo hizo mejor que Martín. El #25 terminó 17º, con un tiempo de 2:00.581, a 1.6 segundos del registro más rápido e incluso por delante de su compañero de equipo, Ai Ogura, 19º.

Sin embargo, a Fernández sí se le vio sufrir más notablemente que Martín durante el entrenamiento. Así, antes de que terminara la sesión, el doctor Charte actuó y le dio el 'unfit', el 'no apto', para seguir corriendo en Sepang, por lo que ahora deberá concentrarse en seguir recuperándose de cara al Gran Premio de Qatar del próximo fin de semana.

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