Jorge Martín recibe el apto médico para subirse a la MotoGP en el test de Tailandia

Oficialmente, Jorge Martín podrá volver a la acción en el test de Buriram de MotoGP que este fin de semana, sábado 21 y domingo 22, va a cerrar la pretemporada 2026. En las semanas previas, tanto el campeón del mundo de 2024 como su equipo, Aprilia, anunciaron la intención del madrileño de volver a subirse a la moto antes del GP de Tailandia de dentro de siete días, tras perderse los ensayos de Sepang por operaciones en sus lesiones de 2025 durante el invierno.

Pero el de San Sebastián de los Reyes aún tenía que recibir el visto bueno del equipo médico del campeonato, comandado por el doctor Ángel Charte. Un trámite que ha tenido lugar este viernes 20, en la llegada de 'Martinator' al Circuito Internacional de Chang.

"Estimados medios de comunicación: Jorge Martín se ha sometido hoy a un reconocimiento médico por parte del equipo médico del Campeonato del Mundo de Motociclismo de la FIM y ha sido declarado 'apto' para competir", ha confirmado la propia Aprilia en un escueto comunicado a la prensa.

Así, el #89 podrá comenzar con su preparación del nuevo curso al manillar de la RS-GP tras perderse el test de Sepang de principios de mes, para tratar de cerrar de una vez el círculo de lesiones, dolor y desesperación que, precisamente, empezó en Malasia hace más de un año. Una violenta caída en la primera jornada de pruebas hizo que se perdiera el primer test de la pretemporada 2025, y luego no pudo arrancar la campaña en la que debía defender el #1 de campeón por un accidente entrenando antes de viajar a Tailandia.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Aprilia Racing

Lo peor llegó en Qatar: un grave accidente en su intento de reaparición, en el que fue impactado por Fabio Di Giannantonio en la carrera del domingo, le provocó un neumotórax y varias costillas rotas. Martín, que pensó que iba a morir en aquel incidente, no pudo reaparecer hasta mediados de la temporada. Pero la vida le iba a deparar una nueva lesión, en la sprint del sábado del Gran Premio de Japón, al impactar con su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. El madrileño ya no pudo reaparecer hasta Valencia, para la última cita del año y para el test de postemporada.

Con el objetivo de estar preparado físicamente al máximo para el inicio de 2026, Martín fue operado en la Clínica Ruber Internacional de Madrid el pasado mes de diciembre, en la mano izquierda y el hombro derecho, lugares en los que arrastraba aún lesiones desde el pasado año. De esta manera, este sábado volveremos a ver al campeón español en competición.

