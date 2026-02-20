Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Jorge Martín recibe el apto médico para subirse a la MotoGP en el test de Tailandia

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Jorge Martín recibe el apto médico para subirse a la MotoGP en el test de Tailandia

F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, última jornada! (con Live Timing)

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein 2026, última jornada! (con Live Timing)

Viñales: "Si cambiamos Phillip Island por Adelaida hay que afrontarlo de forma positiva"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Viñales: "Si cambiamos Phillip Island por Adelaida hay que afrontarlo de forma positiva"

Acosta: "Una carrera urbana suena bien, aunque hay mucha gente que antes lo odiaba"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Acosta: "Una carrera urbana suena bien, aunque hay mucha gente que antes lo odiaba"

Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”

El director de la F1 tiene claro que Verstappen no se irá pese a las críticas

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
El director de la F1 tiene claro que Verstappen no se irá pese a las críticas

Giro inesperado: China quiere volver a los botones físicos en el coche

Coches
Coches
Giro inesperado: China quiere volver a los botones físicos en el coche

Verstappen ve a Red Bull "por el buen camino" tras el penúltimo día de test

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Verstappen ve a Red Bull "por el buen camino" tras el penúltimo día de test
MotoGP Test oficial de Buriram

Jorge Martín recibe el apto médico para subirse a la MotoGP en el test de Tailandia

Jorge Martín ha sido declarado 'apto' por los médicos de MotoGP para disputar el test de Tailandia de este fin de semana al manillar de la Aprilia, tras perderse el de Sepang por sus operaciones.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Aprilia Racing

Oficialmente, Jorge Martín podrá volver a la acción en el test de Buriram de MotoGP que este fin de semana, sábado 21 y domingo 22, va a cerrar la pretemporada 2026. En las semanas previas, tanto el campeón del mundo de 2024 como su equipo, Aprilia, anunciaron la intención del madrileño de volver a subirse a la moto antes del GP de Tailandia de dentro de siete días, tras perderse los ensayos de Sepang por operaciones en sus lesiones de 2025 durante el invierno.

Recuerda lo que te contamos:

Pero el de San Sebastián de los Reyes aún tenía que recibir el visto bueno del equipo médico del campeonato, comandado por el doctor Ángel Charte. Un trámite que ha tenido lugar este viernes 20, en la llegada de 'Martinator' al Circuito Internacional de Chang.

"Estimados medios de comunicación: Jorge Martín se ha sometido hoy a un reconocimiento médico por parte del equipo médico del Campeonato del Mundo de Motociclismo de la FIM y ha sido declarado 'apto' para competir", ha confirmado la propia Aprilia en un escueto comunicado a la prensa.

Así, el #89 podrá comenzar con su preparación del nuevo curso al manillar de la RS-GP tras perderse el test de Sepang de principios de mes, para tratar de cerrar de una vez el círculo de lesiones, dolor y desesperación que, precisamente, empezó en Malasia hace más de un año. Una violenta caída en la primera jornada de pruebas hizo que se perdiera el primer test de la pretemporada 2025, y luego no pudo arrancar la campaña en la que debía defender el #1 de campeón por un accidente entrenando antes de viajar a Tailandia.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Aprilia Racing

Lo peor llegó en Qatar: un grave accidente en su intento de reaparición, en el que fue impactado por Fabio Di Giannantonio en la carrera del domingo, le provocó un neumotórax y varias costillas rotas. Martín, que pensó que iba a morir en aquel incidente, no pudo reaparecer hasta mediados de la temporada. Pero la vida le iba a deparar una nueva lesión, en la sprint del sábado del Gran Premio de Japón, al impactar con su compañero de equipo, Marco Bezzecchi. El madrileño ya no pudo reaparecer hasta Valencia, para la última cita del año y para el test de postemporada.

Con el objetivo de estar preparado físicamente al máximo para el inicio de 2026, Martín fue operado en la Clínica Ruber Internacional de Madrid el pasado mes de diciembre, en la mano izquierda y el hombro derecho, lugares en los que arrastraba aún lesiones desde el pasado año. De esta manera, este sábado volveremos a ver al campeón español en competición.

También puedes leer:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Viñales: "Si cambiamos Phillip Island por Adelaida hay que afrontarlo de forma positiva"

Mejores comentarios

Más de
Rubén Carballo Rosa

Viñales: "Si cambiamos Phillip Island por Adelaida hay que afrontarlo de forma positiva"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Viñales: "Si cambiamos Phillip Island por Adelaida hay que afrontarlo de forma positiva"

Escrig, con récord, y Quiles lideran los test de Moto2 y Moto3 2026 en Jerez

Moto2
Moto2
Escrig, con récord, y Quiles lideran los test de Moto2 y Moto3 2026 en Jerez

Test de Tailandia de MotoGP 2026: horarios, pilotos y cómo seguir

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Test de Tailandia de MotoGP 2026: horarios, pilotos y cómo seguir
Más de
Jorge Martín

Aprilia trata de seducir a Bagnaia para que se una a su proyecto en 2027

MotoGP
MotoGP
Aprilia trata de seducir a Bagnaia para que se una a su proyecto en 2027

Rivola: "Renovar a Bezzecchi era la prioridad, ahora hay escenarios interesantes"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Rivola: "Renovar a Bezzecchi era la prioridad, ahora hay escenarios interesantes"

Jorge Martín recurrió a Marc Márquez antes de volver a operarse

MotoGP
MotoGP
Jorge Martín recurrió a Marc Márquez antes de volver a operarse
Más de
Aprilia

Aprilia emite un nuevo comunicado sobre el estado físico de Jorge Martín

MotoGP
MotoGP
Aprilia emite un nuevo comunicado sobre el estado físico de Jorge Martín

Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Aprilia reconoce que Ducati seguirá siendo "la referencia" en MotoGP 2026

Martín confirma que tomará parte en el test de la pretemporada MotoGP en Tailandia

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Buriram
Martín confirma que tomará parte en el test de la pretemporada MotoGP en Tailandia

Últimas noticias

Jorge Martín recibe el apto médico para subirse a la MotoGP en el test de Tailandia

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Buriram
Jorge Martín recibe el apto médico para subirse a la MotoGP en el test de Tailandia

Viñales: "Si cambiamos Phillip Island por Adelaida hay que afrontarlo de forma positiva"

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Buriram
Viñales: "Si cambiamos Phillip Island por Adelaida hay que afrontarlo de forma positiva"

Acosta: "Una carrera urbana suena bien, aunque hay mucha gente que antes lo odiaba"

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Buriram
Acosta: "Una carrera urbana suena bien, aunque hay mucha gente que antes lo odiaba"

Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Alonso: “No pudimos completar nuestro plan por un problema con la unidad de potencia”