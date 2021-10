Jorge Martín: "Soy un acelerado de la vida"

Desde la pasada temporada, la señal de televisión del Mundial de MotoGP introdujo una novedad en sus transmisiones, al colocar un medidor de las pulsaciones a algunos pilotos que se ve reflejada en la pantalla en momentos determinados. Por primera vez, este fin de semana el joven piloto de Ducati Jorge Martín se prestó a colocarse el aparato, dejando datos realmente sorprendentes.

Martín, que es debutante en la clase reina y tiene solo 23 años, alcanza cotas realmente sorprendentes, por encima de las 180 e incluso 190 pulsaciones, llegando a rozar este sábado las 200 al marcar, nada más y nada menos, que 199, un pulso que dejaría prácticamente frito a cualquier mortal.

“¡Soy un acelerado de la vida!”, soltó entre risas el madrileño este sábado desde Austin cuando le comentaron el dato.

“En reposo tengo 36-40, pero tengo un buen ‘motor’ y soy capaz de subir a muchas pulsaciones y mantenerlas, es algo que tengo natural. Está claro que me gustaría ir a menos, pero seguir a Marc Márquez no es fácil”, añadió.

Mientras pilotos como Fabio Quartararo o Pecco Bagnaia, cuando han llevado el medidor, se mantenían en ritmos de 160 o 170 pulsaciones, Maverick Viñales se situaría en el lado opuesto de Martín, mostrando habitualmente un ritmo muy bajo pese a estar en situaciones de máximo esfuerzo.

Aprender de los errores

En el plano más deportivo, Martín aseguró que las condiciones de la pista van a condicionar la carrera de este domingo (21 horas) en Austin.

“Es complicado, hay muchos baches, y eso lo hace más difícil a nivel físico, intentaré gestionar al principio de la carrera, porque en las últimas vueltas habrá mucha gente que sufra, yo incluido. Estoy mejor de lo que me esperaba, pero no estoy al 100%”, valoró el de Pramac.

Martinator sufrió una caída en la pasada carrera de Misano que le servirá de recordatorio para tomarse las cosas con más calma esta vez.

“No es que me condicione la caída de Misano, es que aprendes, si no aprendiera sería un inútil, está claro que cometí un error y que nunca más lo voy a cometer. Estoy en un año en el que tengo que aprender y coger experiencia y para ello tengo que acabar las carreras. Ese es el objetivo”, apunta el hasta ahora mejor debutante del año en MotoGP, amenazado por Enea Bastianini tras la carrera de San Marino.

Otra de las suertes en las que Martín es muy hábil es en las salidas, y partiendo desde la cuarta posición se le espera delante en los primeros giros.

“Llegaremos muchos pilotos juntos a la primera curva, habrá que buscar una buena línea para situarse bien y espero que no haya ningún accidente, que suele haberlos, para poder hacer bien las primeras curvas", añadió.

Por último, Martín descartó como una buena solución que, debido a las condiciones de la pista y del clima, se redujera el número de vueltas de la carrera, programa a 20, tal y como han pedido algunos pilotos.

“Somos la elite y tenemos que dar espectáculo, de 15 a 20 vueltas no va a cambiar nada. A partir de la vuelta 12 nos ponemos en modo mantenimiento y, además, no sirve de nada decir si reduciría el número de vueltas porque no la van a cortar”, zanjó el chico de San Sebastian de los Reyes.

Disfruta aquí de las fotos de Jorge Martín en el Gran Premio de las Américas

Toma nota: A qué hora es hoy la carrera de MotoGP en Austin y cómo verla